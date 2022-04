Senat chce m.in utworzenia w szkołach oddziałów z językiem ukraińskim i z ukraińską podstawą programową

Senat zdecydował, że podejmie inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ma ona umożliwić m.in. tworzenie domowych punktów wychowania przedszkolnego i oddziałów w szkołach, w których nauczano by w ukraińskim systemie i w języku ukraińskim.

Za podjęciem tej inicjatywy ustawodawczej głosowało 58 senatorów, 41 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ustawy Prawo oświatowe trafi teraz do Sejmu.

Zgodnie z senackim projektem w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, będących obywatelami Ukrainy, możliwe będzie tworzenia domowych punktów wychowania przedszkolnego. Jest to rozwiązania podobne do zawartego już w ustawie o opiece nad dziećmi do trzech lat. Zgodnie z projektem w jednym domowym punkcie wychowania przedszkolnego mogłoby przebywać nie więcej niż siedmioro dzieci.

Zgodę na utworzenie punktu wychowania przedszkolnego przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną samorząd mógłby wydać w szczególności w sytuacji niewystarczającej liczby dostępnych miejsc w publicznych przedszkolach i punktach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez samorząd.

Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna będąca organem prowadzącym domowy punkt wychowania przedszkolnego będzie mogła - zgodnie z projektem - wystąpić do gminy o udzielenie dotacji. Samorząd ma zaś otrzymać na wychowanka objętego opieką w takim punkcie pieniądze z budżetu państwa w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji przewidzianej dla dzieci w wieku 2,5-5 lat w przedszkolach.

Zgodnie z projektem możliwe będzie także tworzenie w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach oddziałów międzynarodowych, w których uczniowie będący uchodźcami z Ukrainy mogliby się uczyć w języku ukraińskim zgodnie z ukraińską podstawą programową. W oddziałach tych, jako nauczyciele mogliby być zatrudnieni obywatele Ukrainy, którzy na Ukrainie wykonywali zawód nauczyciela. Koszty kształcenia w oddziałach międzynarodowych miałyby być pokryte z dotacji z budżetu państwa.

"Proponowane rozwiązanie byłoby fakultatywną, kolejną formą kształcenia uczniów z Ukrainy (obok oddziałów przygotowawczych i klas ogólnodostępnych) i dawałoby organom prowadzącym i jednostkom oświatowym elastyczność w kształtowaniu oferty edukacyjnej dla uczniów z Ukrainy w zależności od zaistniałych potrzeb" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Ponadto projekt przewiduje, że uczniowie z Ukrainy, uczący się obecnie w klasach VIII szkół podstawowych, zostaliby zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Zwolnieni z tego egzaminu uczniowie mogliby zostać przyjęci do I klasy szkoły ponadpodstawowej po zakończeniu rekrutacji, decyzją dyrektora szkoły, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Jednocześnie projekt umożliwia przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodzica ucznia z Ukrainy lub innej osoby sprawującej opiekę nad tym uczniem.

Projekt noweli przewiduje także wprowadzenie regulacji, która ma na celu zapewnienie wypoczynku w czasie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2021/2022 najmłodszym uchodźcom z Ukrainy. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, dzieci przybyły do Polski zwykle pod opieką jednego z rodziców. "W czasie wakacji, gdy ich opiekunowie będą zajęci pracą zawodową, dzieci te powinny mieć zapewnioną całodzienną opiekę oraz wyżywienie" - czytamy.

W związku z tym w projekcie przewidziano możliwość organizowania przez dyrektora szkoły lub placówki kolonii i półkolonii. Jednocześnie samorząd terytorialny mógłby zlecić organizacjom pozarządowym oraz organizacjom pożytku publicznego realizację tego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. W celu wsparcia samorządów w realizacji zadania z budżetu państwa miałaby być udzielona im dotacja celowa. Kwota dotacji ma stanowić 100 proc. kosztów realizacji zadania.

W środę podczas drugiego czytania projektu w Senacie negatywnie o o nim wypowiedzieli się przedstawiciele rządu.

"Duża część rozwiązań proponowanych w ustawie już funkcjonuje w prawie oświatowym. Natomiast część rozwiązań byłaby wręcz niekorzystna dla uczniów ukraińskich i mocno demontowałaby system, stąd generalnie jesteśmy przeciwni temu projektowi ustawy" - oświadczył wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.