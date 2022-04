Senat chce zmian w refundacji rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

Senat zdecydował, że podejmie inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego. Projekt zakłada zmiany w sposobie obliczania kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami.

Za podjęciem tej inicjatywy ustawodawczej Senat opowiedział się jednogłośnie. Za głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt senacki trafi teraz do Sejmu.

Zgodnie z projektem zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi. Wśród zmiennych są: liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem oraz stawka za 1 kilometr przejazdu pojazdu.

Stawkę za kilometr przebiegu pojazdu ma określać rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że na podstawie ustawy o transporcie drogowym minister infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zapisano w nim, że stawka za kilometr przebiegu pojazdu nie może być wyższe niż: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc. - 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc. - 0,8358 zł; dla motocykla - 0,2302 zł; dla motoroweru - 0,1382 zł.

"Zmienność cen paliwa, a zwłaszcza ich wzrost, powoduje, że rodzice realizujący dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych nie otrzymują zwrotu kosztów paliwa w rzeczywistym ich wymiarze. Nie otrzymują także zwrotu innych kosztów eksploatacji pojazdu używanego do realizacji tego świadczenia" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z obecnymi przepisami, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Rodzicom przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów według algorytmu, w którym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, którą określa na każdy rok szkolny rada gminy.

W projekcie nowelizacji zapisano, że strony dostosują postanowienia umowy do zmienionych przepisów w terminie 60 dni od wejścia w życie noweli.

W środę podczas drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Senatu poparcie dla tych rozwiązań wyraziła wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. "Ta regulacja jest wskazana. Dotyczy prawie 5 tys. dzieci i będzie to korzyść bardzo istotna dla rodziców" - podkreśliła.