Senat: Drugie czytanie projektu w sprawie refundacji dowozu dzieci z niepełnosprawnościami

Senat w środę wieczorem przeprowadził drugie czytanie przygotowanego przez senacką komisję projektu w sprawie refundacji dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Poparcie dla tej propozycji wyraził resort edukacji.

O podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe dotyczącej refundacji rodzicom kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do przedszkoli i szkół wnosi senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Wniosek poparły we wtorek senackie Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza.

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Senatu poparcie dla tych rozwiązań wyraziła wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. "Ta regulacja jest wskazana. Dotyczy prawie 5 tys. dzieci i będzie to korzyść bardzo istotna dla rodziców" - podkreśliła.

Głosowanie nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie zaplanowano na czwartek.

Zgodnie z projektem, przygotowanym przez komisję rodziny, zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi. Wśród zmiennych są: liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem oraz stawka za 1 kilometr przejazdu pojazdu.

Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu ma określać rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa, niż ta określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, na podstawie ustawy o transporcie drogowym minister infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zapisano w nim, że stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie może być wyższe niż: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł; dla motocykla - 0,2302 zł; dla motoroweru - 0,1382 zł.

"Zmienność cen paliwa, a zwłaszcza ich wzrost, powoduje, że rodzice realizujący dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych nie otrzymują zwrotu kosztów paliwa w rzeczywistym ich wymiarze. Nie otrzymują także zwrotu innych kosztów eksploatacji pojazdu używanego do realizacji tego świadczenia" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Obecnie rodzicom przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów w oparciu o algorytm, w którym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, którą określa na każdy rok szkolny rada gminy.

W projekcie nowelizacji zapisano, że strony dostosują postanowienia umowy do zmienionych przepisów w terminie 30 dni od wejścia w życie noweli. Połączone komisje przyjęły we wtorek poprawkę do projektu wydłużającą termin na dostosowanie umów do 60 dni.

Ostatecznie o tym, czy Senat podejmie inicjatywę legislacyjną w tej sprawie, izba zdecyduje w głosowaniu.