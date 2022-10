Senat: Iwanna Kłympusz-Cyncadze: Rosja nie może wygrać w tej wojny

Rosja nie może wygrać w tej wojny - mówiła szefowa Komisji ds. Integracji Ukrainy z UE Iwanna Kłympusz-Cyncadze podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu. Ukraina musi zwyciężyć, a z nowej rzeczywistości musi wyłonić się bezpieczna Europa - podkreślił wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Goszcząca na czwartkowym posiedzeniu senackiej komisji Iwanna Kłympusz-Cyncadze podziękowała obu izbom polskiego parlamentu oraz rządowi i narodowi polskiemu za wspieranie Ukrainy oraz jasne stanowisko w kwestii sankcji wobec Rosji.

"Dla nas to bardzo ważne, co Polska robi dla Ukrainy" - podkreśliła. Przyznała, że bez tak poważnego wsparcia Ukraińcom trudno byłoby pokonać ogromną falę zła, jaka dotknęła jej naród. Przyznała jednak, że mimo sukcesów, jakie ukraińska armia odnosi w ostatnim czasie na froncie, jest jeszcze wiele pracy do wykonania. Zaznaczyła, że Rosja kontynuuje swoje agresywne działania, dlatego konieczna jest jedność Zachodu w obliczu tej agresji.

Pseudoreferenda, w wyniku których Rosja ogłosiła aneksję części terytoriów Ukrainy, Kłympusz-Cyncadze nazwała "farsą" i przypomniała jednocześnie o groźbach użycia broni jądrowej ze strony Rosji. "Musimy pomyśleć, co więcej powinniśmy zrobić, by wesprzeć Ukrainę bronią, by wspólnie pokonać wroga i zakończyć wojnę" - powiedziała przewodnicząca.

Podkreślała również, że jeszcze nie wszystkie kraje rozumieją niebezpieczeństwo, jakie niesie rosyjska agresja. "Rosja nie może wygrać tej wojny, czego jeszcze wielu nie rozumie" - mówiła. "To nasze zadanie: powinniśmy wspólnie przekonać świat, że pokój z Rosją będzie chwilowy i nastąpią kolejne działania z jej strony, bo apetyt Rosji nie ogranicza się do Ukrainy" - mówiła. Dlatego priorytetem dla Ukrainy jest teraz zwiększenie zarówno dostarczanej broni, jak i pomocy finansowej oraz sankcji na Rosję.

Iwanna Kłympusz-Cyncadze wyraziła wdzięczność całej UE za ósmy pakiet sankcji, ale przyznała, że Ukraina nie uważa, że są to sankcje, które Rosja boleśnie odczuje. "Wszyscy możemy i powinniśmy zrobić jeszcze więcej" - przekonywała. Podkreślała, że Rosja musi być ukarana za wszystkie zbrodnie, których się dopuściła. "Uważam, że na szczeblu wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych jesteśmy w stanie przeciągnąć na stronę dobra te państwa, które jeszcze się wahają" - zwróciła się do senatorów.

Kłympusz-Cyncadze dziękowała również Polsce za wsparcie Ukrainy na drodze do przyszłego członkostwa w NATO i za lobbing w drodze do uzyskania statusu kandydata do UE. Przyznała przy tym, że - poza wojną - Ukraina ma jeszcze dużo pracy do wykonania, aby spełnić wszystkie warunki, jakie zostały jej postawione na tej drodze. Zapewniła, że jej kraj zaktywizował działania, aby te warunki wypełnić.

"Bez udziału Ukrainy w NATO nie widzę ani gwarancji bezpieczeństwa i pokoju dla Ukrainy, jak i stałego pokoju, i bezpieczeństwa dla państw członkowskich" - powiedziała. Wyraziła też opinię, że Ukraina powinna już teraz uzyskać wykaz tych reform, które musi wykonać, by móc pretendować do przyspieszonego członkostwa w NATO po zakończeniu wojny. Podkreśliła, że Ukraina codziennie na froncie pokazuje swoje militarnie przystosowanie do NATO, choć politycznie ma jeszcze nad czym popracować.

Obecny na posiedzeniu wiceszef MSZ Marcin Przydacz powiedział, że sukcesy, które ukraińska armia odnosi na froncie, napawają dużym optymizmem. "Nasze przekonanie, co do tego, że ta wojna nie może zakończyć się tylko zwycięstwem Ukrainy, ale także porażką Rosji, jest absolutne. I nad tym pracujemy z naszymi zachodnimi sojusznikami i partnerami" - zapewnił. "Z tej nowej rzeczywistości musi wyłonić się bardziej bezpieczna Europa" - dodał. Dziękował też ukraińskim żołnierzom za to, że broniąc swojego kraju i swojej suwerenności, bronią jednocześnie Polski, Unii Europejskiej i całego obszaru euroatlantyckiego.

Wiceszef MSZ ocenił, że dotychczasowe sankcje, łącznie z przyjętym w środę ósmym pakietem, są odczuwalne w Rosji, jednak jego zdaniem powinny być dalej idące.

Wiceszef MSZ przypomniał też, że Polska przekazała Ukrainie z własnych zasobów dużą część uzbrojenia i jednocześnie apelował do innych państw, by również jeszcze bardziej wsparły Ukrainę bronią. "Wojna rozstrzygnie się na froncie i dziś próby nakłaniania Ukraińców do przedwczesnych negocjacji mogłyby być niebezpieczne dla Ukrainy" - powiedział.

Ocenił też, że ukraińska gospodarka mimo wojny także powinna być stawiania na nogi, by Ukraina mogła sama utrzymać stabilność gospodarczą, by mogła kontynuować walkę z Rosją. "Jeśli chodzi o NATO, to Polska od dawna była zwolennikiem polityki otwartych drzwi" - mówił. Dodał, że Polska rozmawia ze swoimi sojusznikami, w tym z USA, by można było wypracować mapę drogową dla Ukrainy, jako przyszłego członka sojuszu.

Obecni na posiedzeniu senatorowie pytali m.in., jakich działań oczekuje Ukraina na poziome UE i czego oczekuje od NATO na jej drodze do sojuszu.

Bogdan Klich (KO) zwrócił uwagę, że Ukraina jednoczy Polaków, ponieważ w wielu sprawach mówią rożnymi głosami, ale w spawie Ukrainy mówią jednym głosem. Podkreślał też, że niepodległość Ukrainy jest gwarantem bezpiecznej Polski i Europy. W tym kontekście mówił, że Polska jestem adwokatami szybszego przekazywania broni Ukrainie i pytał o plany odbudowy Ukrainy i postępowanie ws. zbrodni na Ukrainie.

Przewodnicząca odpowiedziała, że już dzisiaj należy przedstawić Ukrainie listę politycznych wymagań niezbędnych do realizacji wejścia do członkowska w UE i NATO.

Podkreślała też, że Ukraina potrzebuje broni, ale również odpowiednich szkoleń dla żołnierzy. Jak mówiła, Ukraina powinna odtworzyć granice sprzed rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. "To zadanie niełatwe i trudne" - przyznała.

Wskazała także, że Ukraina do końca nie jest teraz w stanie oszacować strat, jakie poniosła i wciąż ponosi w wojnie. Dodała, że Rosja nieustanie rujnuje ukraińską infrastrukturę, również cywilną. "Ostatecznie będziemy liczyć straty po zwycięstwie" - dodała. Wskazała, że będzie to niezbędne, aby efektywnie wykorzystać środki na odbudowę zniszczonego wojną kraju.