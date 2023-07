Senat jednogłośnie podjął uchwałę w 600. rocznicę nadania praw miejskich Łodzi (komunikat)

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

27 lipca 2023 r. Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 600. rocznicę nadania praw miejskich Łodzi.

W uchwale Senat podkreśla niezwykłe znaczenie Łodzi i docenia wkład tego miasta i jego mieszkańców w rozwój Polski. Senatorowie wskazują, że w różnych okresach historycznych - zarówno Łodzi przemysłowej opisanej przez Władysława Reymonta w powieści "Ziemia obiecana", jak i bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy Łódź pełniła rolę nieformalnej stolicy Polski, miasto odciskało istotne piętno na całym kraju.

W uchwale przypomniano najważniejsze wydarzenia z historii Łodzi od nadania jej praw miejskich w 1423 r. przez króla Władysława Jagiełłę. Początkowo rozwijała się jako miasteczko rolnicze, z czasem stała się lokalnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. Rozwój miasta został przerwany w okresie najazdów szwedzkich w XVII w., które doprowadziły do jego upadku i znacznego wyludnienia. W 1798 r. Łódź stała się miastem rządowym, a w czasie zaborów należała do Imperium Rosyjskiego. Jak zaznaczają senatorowie, rozwój Łodzi związany jest z włączeniem jej w 1820 r. do grupy osad przemysłowych jako ośrodka tkackiego i sukienniczego. Wtedy rozpoczął się najbardziej dynamiczny rozwój miasta, tzw. Łodzi przemysłowej, do której przybywali ci, którzy widzieli w niej szansę na lepsze życie. Do wybuchu I wojny światowej w 1914 r. ludność Łodzi przekroczyła pół miliona, a miasto było jednym z kilku najszybciej rozwijających się miast na świecie, zmieniając się w silny ośrodek wielkoprzemysłowy. Jednym z symboli Łodzi stały się rody przemysłowców: Scheiblerów, Grohmanów, Poznańskich, a miasto miało charakter wielonarodowy i wielokulturowy, z dominującymi grupami ludności polskiej, żydowskiej i niemieckiej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Łódź była drugim co do wielkości miastem II RP, utrzymując swój wieloetniczny charakter. Jako pierwsza w II RP w 1919 r. wprowadziła powszechny obowiązek szkolny, finansowała budowę sieci szpitali i nowoczesnych szkół, a w 1939 r. magistrat wsparł utworzenie jednego z pierwszych w Europie muzeów sztuki nowoczesnej. W czasie II wojny światowej Łódź bardzo dotkliwie doświadczyła niemieckiej okupacji, a jej ludność zmniejszyła się z 680 tys. do ok. 300 tys. w wyniku prawie całkowitej eksterminacji Żydów, wysiedlenia dużej części Polaków, a następnie powojennych wyjazdów Niemców.

Senatorowie przypominają też, że okres po II wojnie światowej to okres ponownego dynamicznego rozwoju miasta, w którym powstały pierwsze wyższe uczelnie, m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, tzw. łódzka filmówka, a także Wytwórnia Filmów Fabularnych (WFF). W latach 1945-89 o Łodzi mówiło się jako o "polskiej stolicy przemysłu lekkiego".

W uchwale czytamy, że przemiany zapoczątkowane w 1989 r. oznaczały dla miasta upadek wielu zakładów przemysłowych, szczególnie odzieżowo-włókienniczych, ale także poszukiwanie nowych szans jego rozwoju. Miasto m.in. zostało gospodarzem tzw. Zielonego Expo w 2024 r. Obecna Łódź to czwarte co do wielkości miasto w Polsce, duży ośrodek akademicki, miasto przyciągające zróżnicowane inwestycje i zmieniające swoją tożsamość zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. "Kapitalistyczny rodowód, robotniczy charakter i wielokulturowość miasta, jego wyróżniki z przeszłości, są uzupełniane o centrum przemysłów kreatywnych czy tzw. Łódź filmową" - napisali senatorowie.

