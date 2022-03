Senat jest gotowy złożyć szósty projekt w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN

Senat jest gotów przygotować szósty projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, wypełniający postulaty KE i TSUE oraz zakładający likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - powiedział dziennikarzom marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Grodzki był pytany w poniedziałek przez dziennikarzy, czy Polska powinna wykorzystać obecny czas, po tym gdy Rosja napadła Ukrainę, na załagodzenie sporu z Unią Europejską ws. sądownictwa.

Nie ma ani minuty do stracenia - powiedział Grodzki. - Wszystkie badania opinii publicznej mówią, że Unia jest jednym z filarów naszego bezpieczeństwa, co potwierdził w swoim orędziu w piątek prezydent Andrzej Duda.

W opinii marszałka "stawianie na szali ogromnych pieniędzy, których Polska potrzebuje, jest przeciwko polskiej racji stanu".

Jego zdaniem są trzy podstawowe warunki załagodzenia tego sporu: "likwidacja Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie do pracy prześladowanych sędziów, reforma Krajowej Rady Sądownictwa". "Tymczasem w cieniu wojny dalej te nominacje (sędziów - red.) do neoKRS idą" - powiedział Grodzki. "To jest zły sygnał, jeżeli ci, co to realizują, myślą, że w Brukseli tego nie widać, to są w grubym błędzie" - mówił.

"Senatorowie są nawet gotowi przygotować szósty, prosty projekt ustawy, który wypełniałby oczekiwania zarówno Komisji Europejskiej, jak i Trybunału Sprawiedliwości UE" - podkreślił Grodzki.

"Sprawa jest prosta, to jest tylko kwestia woli politycznej. Kto tej woli nie ma, działa wbrew naszemu interesowi" - mówił. "To powinno być natychmiast naprawione, bo wszyscy zapłacimy straszną cenę" - dodał.

W Sejmie jest obecnie pięć projektów odnoszących się do Sądu Najwyższego, wypełniające postulat likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Projektami tymi Sejm zajmie się najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Według rzecznika rządu Piotra Müllera, podstawą dalszych prac ma być projekt prezydencki.

Prezydent Andrzej Duda w początkach lutego przedstawił projekt dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. W SN miałaby natomiast zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która będzie się składała z 11 sędziów wybieranych spośród wszystkich sędziów SN na pięcioletnią kadencję.

Poselski projekt PiS zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych. Ponadto - według projektu - sędzia nie mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani dyscyplinarnej za wydane orzeczenie z wyjątkiem określonego wyjątku poważnych i całkowicie niewybaczalnych zachowań.

Zmiany w Sądzie Najwyższym zakłada także projekt zgłoszony przez Solidarną Polskę. Wśród głównych założeń przewidziano nowy Sąd Najwyższy składający się tylko z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczny sędziów SN do maksymalnie 30 i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd. Według projektu skargi kasacyjne w postępowaniach cywilnym i karnym rozpatrywane byłyby co do zasady - nie przez SN - ale przez sądy apelacyjne.

W Sejmie jest także projekt zmian w sądownictwie, znoszący m.in. Izbę Dyscyplinarną i zakładający nowy sposób wyboru sędziów - członków KRS - firmowany przez parlamentarne ugrupowania opozycje, wchodzące w skład klubów KO oraz Lewicy, a także organizacje społeczne. Jest również projekt złożony znacznie wcześniej przez Lewicę.