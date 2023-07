Senat: KO złożyła poprawki do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej

Senator Beata Małecka-Libera (Koalicja Obywatelska) złożyła w czwartek poprawki do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Wskazała m.in. na braki kadrowe i zawężenie działania centrów opieki geriatrycznej do opieki zdrowotnej.

Regulacja zakłada zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej osobom, które ukończyły 75 lat. Wskazane w ustawie cele mają być osiągnięte dzięki stworzeniu systemowych rozwiązań tworzących szczególną opiekę geriatryczną, w której skład będą wchodziły: szpitalne oddziały geriatryczne, wskazane w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej; nowo tworzone placówki - centra zdrowia 75 plus - oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Senator Małecka-Libera (KO) złożyła poprawki do ustawy. Wskazała m.in. na braki kadrowe i to, że system już pracuje na maksymalnych obrotach. "To, że przesunie się kadrę z oddziałów i poradni do pracy w centrach nie rozwiąże problemu" - powiedziała.

Podkreśliła, że problemem jest zawężenie usług świadczonych przez centra do usług zdrowotnych. "Osoby 75+ to osoby, które wykazują się dużą niesamodzielnością, czasami mają różnego rodzaju stopnie otępienia i wymagają wsparcia asystenta czy pracownika socjalnego, czego te centra nie gwarantują" - dodała.

Senatorowie, jako główny problem ustawy, najczęściej wskazywali uczynienie beneficjentami szczególnej opieki geriatrycznej wyłącznie osób, które ukończyły 75 lat. Senator Wojciech Konieczny (Polska Partia Socjalistyczna) wskazał, że w tej chwili w Polsce przeciętna długość życia mężczyzn wynosi 71,8 lat. "Większość mężczyzn nie zostanie objęta tą specjalną opieką geriatryczną, ponieważ tego wieku nie dożyje" - zaznaczył.

Podkreślił, że opieka geriatryczna nie powinna być opieką polegającą na świadczeniach internistycznych dla starszych osób, tylko odrębną dziedziną medycyny - co jego zdaniem pobrzmiewa w ustawie. Zaznaczył jednak, że nie zasadne jest dzielenie geriatrii na szpitalną - dla młodszych pacjentów i geriatrię ambulatoryjną - dla pacjentów 75+.

Dodał, że "biorąc pod uwagę liczbę geriatrów oraz formę zachęcenia do podjęcia pracy w tej specjalizacji, której właściwie nie ma w tej ustawie" 5 lat to za mało na stworzenie centrów geriatrycznych.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka odniosła się do zarzutów opozycji. Wyjaśniła, że granica wieku została ustanowiona na poziomie 75 lat z powodu standardów medycznych i uzasadnienia medycznego. "Patrząc na systematykę WHO, ten podział wynika z faktu, że w tym wieku najczęściej występuje wielochorobowość i konieczność zapewnienia kompleksowej opieki" - powiedziała.

Zdaniem Paprockiej utworzenie centrów geriatrycznych będzie stanowić zachętę dla lekarzy do wybierania tej specjalizacji. "Jest to możliwość zapewnienia rozwoju kariery dla młodych lekarzy" - zaznaczyła.

Zwróciła się do Senatu o nie przyjęcie rekomendacji Komisji Zdrowia przede wszystkim ws. przepisów dotyczących nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz zmiany dotyczącej Wojskowego Instytutu Medycznego i sposobu powoływania komisji bioetycznych. "Jest to przepis Instytutowi bardzo potrzebny i przeszedł on całą procedurę trzech czytań, nie ma tu żadnych wątpliwości legislacyjnych" - podkreśliła.

"Musimy od czegoś zacząć, chcemy, aby te centra powstały, ale na początku dla tej grupy 75+, a na pewno w dalszej perspektywie ten przedział wiekowy będzie obniżany" - zapewnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że taka sama sytuacja miała miejsce z ustawą o refundowanych lakach, ale w przypadku centrów geriatrycznych okres obniżenia wieku beneficjentów ma być krótszy.

W prezydenckiej ustawie szczegółowo wskazano cele tworzonej szczególnej opieki geriatrycznej. Wymieniono wśród nich m.in. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności seniorów; zapewnienie określonych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zagwarantowanie działań profilaktycznych i promocji zdrowia, a także zapewnienie wsparcia psychologicznego pacjentom centrum.

Podstawą działania placówek szczególnej opieki geriatrycznej, działających na terenie województwa, będzie plan sporządzany przez wojewodę i zatwierdzany przez ministra zdrowia.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości udzielnych świadczeń, w projekcie określono minimalne standardy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych i standardy dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum.

W przepisach dostosowujących projekt wprowadzono rozwiązania umożliwiające w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy, stosowanie niższej normy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych ujętych w wojewódzkim planie, niż określona w projekcie, a zatrudnianie edukatorów zdrowotnych, którzy nie spełniają wymogu ukończenia szkolenia określonego w projekcie ustawy, w okresie 3 lat.

Ponadto w projekcie wskazano ostateczny termin na utworzenie centrów przez powiaty, w przypadku, gdy wynika to z wojewódzkiego planu, albo do zawarcia porozumienia z innym powiatem na utworzenie centrum, na nie później niż 5 lat od wejścia w życie ustawy.