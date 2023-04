Senat: Komendant PSP: ambulanse w straży to same plusy

To, że w jednostkach straży pożarnej będzie ambulans z przeszkoloną i przygotowaną załogą może być tylko plusem – ocenił w środę komendant główny PSP Andrzej Bartkowiak.

Szef PSP uczestniczył w Senacie w posiedzeniu komisji zdrowia, która omawiała projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, przygotowany przez MSWiA.

Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO) pytała komendanta m.in. dlaczego karetki mają być w instytucjach pożarnictwa skoro jest system Państwowego Ratownictwa Medycznego, który wypełnia swoje zadania. Senator dociekała też, jak ma wyglądać ich współpraca.

"Współpraca zawsze wyglądała bardzo dobrze. To, że my z Państwowym Ratownictwem Medycznym współpracujemy, to nie ulega żadnej wątpliwości, robimy to od lat" - stwierdził gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

"Jeśli chodzi o zadania Państwowej Straży Pożarnej od 1998 r. mamy w zadaniach ratownictwo medyczne i aż dziw bierze, że do dzisiaj nie ma tych ambulansów więcej w straży, choć kilka jest" - dodał.

Szef PSP ocenił, że dobrze, iż w MSWiA zrodził się pomysł, by tych ambulansów było więcej.

"Unikam słowa karetka, bo to nie jest tożsame z tym, co ma być w Państwowej Straży Pożarnej i w ochotniczych strażach pożarnych - to mają być ambulanse" - dodał.

Mają one - jak kontynuował - m.in. zabezpieczać działania strażaków, wspierać działanie systemu, skrócić czas oczekiwania na pomoc.

Podał, że program ambulansu w każdej gminie jest rozpisany na dekadę. "W tym roku, jeśli ustawa weszłaby w życie, to jesteśmy w stanie kupić ok. 70 do 80 ambulansów" - przekazał komendant główny PSP.

Będą to, jak wyjaśniał "specyficzne samochody" m.in. z napędem na cztery koła. "Bardzo często zdarza się, że ratownicy mimo swojego wielkiego zaangażowania nie mogą w pewne miejsca dojechać. Zdarza się to głównie w terenach wiejskich, górskich" - uzasadniał Bartkowiak.

Komendant podał, że jest ponad 2 tys. wyszkolonych ratowników medycznych w Państwowej Straży Pożarnej. "Są po studiach, ponad tysiąc z nich cały czas pracuje w PRM. Kończy służbę w PSP i idzie do PRM" - powiedział Bartkowiak.

"Chcemy też wykorzystać istniejąca infrastrukturę, jest ona ogromna. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to jest 16 tys. jednostek OSP. (…) To, że w gminie docelowo znalazłby się, w jednostce wyszkolonej i przygotowanej, ambulans to byłoby bardzo świetne rozwiązanie" - dodał.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak mówił też podczas komisji, że w Szkole Głównej Służby Pożarniczej otwarto kierunek ratownictwo medyczne.

"Docelowo chcielibyśmy, żeby w Państwowej Straży Pożarnej jedna trzecia naszych funkcjonariuszy, czyli ok. 10 tys., miała pełne uprawnienia ratownika. Chcę podkreślić, że często ratujemy z tymi umiejętnościami, które dzisiaj mamy" - mówił komendant PSP.

"Ja tu nie widzę żadnego konfliktu, chodzi o to, by Polacy byli jeszcze bardziej bezpieczni, by ochrona ludności była jeszcze lepiej zorganizowana. (…) Nie widzę kłopotu w tym, że ambulanse miałyby pojawić się w naszych służbach" - zaznaczył.

Odnosząc się do kwestii podawania leków przez załogi ambulansów, szef PSP przyznał, że może to robić tylko wykwalifikowany ratownik medyczny.

"Nikt nie mówi, że ktoś po kwalifikowanej pierwszej pomocy (kursie KPP - PAP) będzie sobie do takich rzeczy rościł prawo. Nie trzeba by było nic zmieniać" - mówił.

Komendant akcentował, że to, "iż w wybranych jednostkach OSP i we wszystkich jednostkach PSP będzie ambulans z przeszkoloną i przygotowaną załogą może być tylko plusem".

"Nikt nikomu nie chce odbierać pracy, nikt nikomu nie chce wchodzić w kompetencje" - zaznaczył.

Komendant podał, że ratownictwo medyczne jest w strażach pożarnych innych państw. "Nie ma powodu, żebyśmy w Polsce mieli jakoś kłopot, żeby ten element realizować. To jest dobrze przygotowany projekt" - ocenił.

Przewodnicząca senackiej komisji Beata Małecka-Libera (KO) wskazywała m.in., że skoro pacjenci czekają długo na karetkę, co sygnalizował sam komendant, to rodzi się pytanie o braki w Państwowym Ratownictwie Medycznym i zasadność zakupu pojazdów dla straży. Podnosiła też, że wątpliwości dotyczące zasad dysponowania ambulansami i współpracy z PRM.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, pytany o stanowisko resortu do projektu, stwierdził m.in., że obecne 1600 karetek to wystarczająca liczba w systemie. "System jest bardzo sprawny i bardzo dobrze oceniany, a bezpieczeństwo Polaków jest zachowane".

"Dysponujemy środkami na cały sektor ochrony zdrowia. (…) Naszym zadaniem jest nie tylko sfinansować ratownictwo w sposób adekwatny, ale również wszystkie inne zakresy. Zawsze patrzymy na efektywność całości systemu. (…) W naszym zakresie jest, by systemu nie pogarszać, bo jest taka możliwość. Personel medyczny jest jednym z najistotniejszych elementów" - mówił wiceminister.