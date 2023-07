Senat: Komisja kultury przeciw noweli ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Senacka komisja kultury opowiedziała się przeciw noweli ustawy o ochronie zabytków zakładającej wprowadzenie nowych przepisów regulujących amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce. Komisja poparła zaś ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustanowieniu Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny.

Podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu zajęto się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uzasadniając wprowadzane w nowelizacji zmiany poseł Jarosław Sachajko z Kukiz'15 podkreślił, że proponowane rozwiązania umożliwiają organom ochrony zabytków "lepszą kontrolę nad prowadzonymi amatorskimi poszukiwaniami zabytków i efektami tych poszukiwań". "Rezygnuje się z biurokratycznej procedury administracyjnej na rzecz zgłoszenia w formie elektronicznej poszukiwań, poza obszarami, które ustawą będą już wyłączone z możliwości prowadzenia poszukiwań. Zależy nam na tym, aby nasz system ochrony zabytków miał większą wiedzę o prowadzonych poszukiwaniach i pozyskiwanych w ten sposób zabytkach ruchomych, w tym również archeologicznych" - wskazał.

"Obecnie ta wiedza jest znikoma. Tylko niewielka liczba poszukiwań jest rejestrowana w formie pozwoleń administracyjnych. Nie prowadzi się natomiast żadnego rejestru znalezisk, przez co z odkryć dokonanych przez amatorów nie korzystają naukowcy i właściwie też państwo. Zapisy projektu nie są rewolucją, określają w ustawie to, co do tej pory zawierali konserwatorzy w wydawanych decyzjach. Na te decyzje obecnie czeka się nawet do 11 miesięcy przez co niewiele osób decyduje się na złożenie takiego wniosku. Projekt ustawy określa wprost, gdzie nie można prowadzić poszukiwań. Wyłącza się z poszukiwań takie obszary jak zabytki wpisane do rejestru lub ujęte w ewidencji zabytków, zabytki uznane za pomniki historii, parki kulturowe (…) cmentarze, dawne cmentarze, mogiły, groby wojenne i miejsca kaźni" - wymieniał.

Jak zaznaczył, projekt określa o jakich znaleziskach i w jakim terminie ma poinformować poszukiwacz. "A także w jakich sytuacjach jest obowiązany przerwać dalsze poszukiwania i zawiadomić niezwłocznie konserwatora zabytków o przypadku odkrycia zabytków archeologicznych lub policję w przypadku znalezienia szczątków ludzkich czy niewybuchów i substancji niebezpiecznych. Projekt określa informacje jakie musi zawierać zgłoszenie poszukiwań. Projekt po raz pierwszy też określa termin, w jakim konserwator jest obowiązany dokonać określonych czynności przyjmując zawiadomienie. Projekt wbrew pozorom nie liberalizuje przepisów, tylko je doprecyzowuje" - mówił Sachajko.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin podkreślił, że stanowisko resortu jest życzliwe, wobec tego projektu z paru powodów. "Po pierwsze mamy do czynienia z realnym zjawiskiem społecznym, które po prostu istnieje, mianowicie z pojawieniem się od końca lat 80. zjawiska pasjonatów, którzy ze sprzętem elektronicznym wychodzą w teren i poszukują zabytków, mają taką pasję (...) Co do tego, ile osób tą pasją się zajmuje, istnieje spór, sami zainteresowani twierdzą, że to 200-250 tys. osób, w resorcie słyszę, że raczej ok. 100 tys. osób, natomiast środowiska naukowe, które to środowisko też obserwują mówią, że to od 25 do 30 tys. osób" - powiedział.

"Nie wiem, jaka jest prawda, ale znam jedną cyfrę, która jest prawdziwa. Przeciętnie w ostatnich latach do wojewódzkich konserwatorów zabytków z chęcią prowadzenia tego typu poszukiwań i uzyskania na to zgody zwraca się ok. 1 tys. osób rocznie. Co oznacza, nawet biorąc pod uwagę tę najmniejszą liczbę, że pozostałe 29 tys. osób albo w ogóle zrezygnowało z realizowania tej pasji w danym roku albo, co jest moim zdaniem bliższe prawdy, wychodzi w teren bez uzyskania tego typu pozwoleń, na które czeka się często bardzo długo" - mówił zaznaczając, że w jego ocenie - odnosząc się do zaniepokojenia w związku z nowelą wyrażanego przez środowiska naukowe - to w świetle obecnie obowiązujących przepisów dziedzictwo archeologiczne jest zagrożone, ponieważ "prawdopodobnie wiele tysięcy osób idzie na dziko poszukiwać".

"Walorem projektu jest, że za jakiś czas - bo vacatio legis jest tu długie, ustawa ma wejść w życie w maju przyszłego roku, ponieważ do tego czasu powinna się odbyć praca nad stworzeniem aplikacji przewidzianej w ustawie - każdy kto wychodzi w teren i chce mieć poczucie, że robi to legalnie, będzie miał taką możliwość. Żeby wychodząc w teren natychmiast uruchamiać tę aplikację i informować poprzez nią wojewódzkiego konserwatora zabytków, że się jest w terenie i gdzie dokładnie. Jest też w tej nowelizacji zapisana reguła, że zaraz po odnalezieniu czegoś. co może się wydawać cenne z punktu widzenia zasobu historycznego czy archeologicznego, poszukiwacz ma obowiązek sfotografowania tego obiektu i wysłania do wojewódzkiego konserwatora zabytków, żeby to szybko ocenił i sprawdził czy nie należy tych prac przerwać" - wskazał Sellin wśród innych walorów noweli wymieniając "bardzo wyraźnie wylistowanie gdzie poszukiwać nie wolno".

Krytyczne opinie na temat nowelizacji wyrażali obecni podczas posiedzenia przedstawiciele środowiska archeologicznego. "Kilkadziesiąt lat obserwuję polską archeologię i po raz pierwszy zdarzyło się, że polscy archeolodzy murem stanęli przeciw czemuś, co dla nas jest oczywistym zagrożeniem dziedzictwa archeologicznego, a więc narodowego" - powiedział prof. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytutu Archeologii UKSW.

Krzysztof Filcek z Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy dodał, że choć "cieszy, że zapis dotyczący cmentarzy został doprecyzowany" wyraził obawy m.in. związane z brakiem zdefiniowania w terenie cmentarzy żydowskich.

Odnosząc się do wyrażanych przez gości i członków komisji uwag poseł Sachajko zaakcentował, że w planowanej w ustawie aplikacji "będzie widać, gdzie nie wolno poszukiwać, czego teraz nie wiadomo". "Wprost też piszemy +zauważyłeś kości, przestajesz kopać+, cmentarze są potraktowane bardzo szeroko" - zaznaczył.

Wiceminister Sellin zauważył, że obok głosów krytycznych nie usłyszał "żadnego pozytywnego rozwiązania, żeby skończyć z tym o czym sami panowie profesorowie powiedzieli". "Uważam, że ta propozycja poselska jest propozycją, która może doprowadzić do tego, z pewnym ryzykiem nie ukrywam, że będzie tego mniej. Bo ci którzy funkcjonują w szarej strefie będą mieli szansę +wejść w legal+ mówiąc kolokwialnie. Chcemy by ludzie działali legalnie" - powiedział.

Członkowie komisji poparli wniosek o odrzucenie ustawy.

Następnie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

"Ten projekt zmierza do tego, żebyśmy mieli wreszcie instrument w ręku państwa polskiego i w ręku Ministerstwa Kultury umożliwiający wzięcie pod opiekę ważnych instytucji istniejących od lat poza granicami kraju, które zajmują się polskim dziedzictwem kulturowym, polską kulturą. A które sygnalizują też od lat, że tak działać jak dotąd za bardzo nie mogą, ponieważ nie ma już takich możliwości pozyskiwania środków jak kiedyś, utrzymania tych instytucji i dalszego kontynuowania ich działalności" - relacjonował Sellin.

Jak wskazał, w tym przypadku mowa konkretnie o postulatach zgłaszanych od lat przez Bibliotekę Polską w Paryżu i Muzeum Polskie w Rapperswilu. "Od 10 lat toczą się rozmowy o możliwości objęcia zbiorów w tych dwóch miejscach systemową opieką państwa polskiego. Jest tu ryzyko utraty ciągłości funkcjonowania, trudna sytuacja finansowa tych podmiotów, które (...) nie miały stałego zabezpieczenia finansowego, jest też ryzyko rozproszenia tych zbiorów i postępująca zmiana pokoleniowa, myślę, że jest trochę mniej zrozumienia dla ważności tych instytucji w emigracji polskiej dzisiejszej niż dawnej" - ocenił.

"Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających skuteczną ochronę tych zbiorów (...) Ustawa powoduje, że tworzymy po prostu nową instytucję kultury, która działa w kraju, która może powoływać instytucję zależną poza granicami. Ta nowa instytucja kultury otrzymuje środki na utrzymywanie tej instytucji. Jest to zgodne z zasadami funkcjonowania finansów publicznych, ale może też przekazywać te pieniądze do instytucji zależnej przez nią stworzonej, a działającej na podstawie prawa francuskiego czy szwajcarskiego tam i w związku z tym zgodnie z zasadami finansów publicznych w Polsce takie środki będą mogły być przekazywane" - wyjaśnił zaznaczając, że te instytucje od lat mają oczywiście wsparcie, ale na zasadzie grantów. "Uważamy, że wreszcie powinien przyjść taki czas, że Polska utrzymuje te instytucje dotacją podmiotową" - mówił.

Członkowie komisji wyrażali wątpliwości odnośnie nowelizacji, ostatecznie jednak ją poparli.

Senatorowie rozpatrzyli również ustawę o ustanowieniu 10 września Narodowym Dniem Polskich Dzieci Wojny. Święto ma być hołdem dal "Polskich Dzieci Wojny, które, mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek".

Wiceminister Sellin, dopytywany przez senatorów, dlaczego zdecydowano się właśnie na tę datę wskazał, że "w przypadku tego typu dramatów szuka się symbolicznego dnia", a ta data odnosi się do 10 września 1943 r. kiedy okupacyjne władze niemieckie przeprowadziły w wielkopolskiej miejscowości Mosina masowe aresztowania dzieci, z których większość trafiła potem do obozu koncentracyjnego w Łodzi.

Członkowie komisji jednogłośnie poparli ustawę.