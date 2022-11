Senat: Komisja za nowelizacją ustawy o Funduszu Medycznym wraz z poprawkami

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym wraz z zaproponowanymi we wtorek poprawkami. Zmierzają one m.in. do objęcia finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego świadczeń związanych z diagnostyką genetyczną wszystkich pacjentów, bez względu na wiek.

Sejm znowelizował ustawę o Funduszu Medycznym 4 listopada. Regulacja ma na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Nowela przewiduje też m.in. dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. Chodzi o świadczenia gwarantowane, związane z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z leczeniem szpitalnym.

W trakcie wtorkowego posiedzenia przyjęto poprawki zmierzające do objęcia systemem finansowania z Funduszu Medycznego świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką genetyczną wszystkich świadczeniobiorców, bez względu na wiek.

Przyjęto też poprawkę zakładającą objęcie systemem finansowania ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki realizacji świadczeń nie tylko z zakresu programów zdrowotnych, ale też z zakresu polityki zdrowotnej.

Kolejna przyjęta poprawka zmierza do tego, by finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych dokonywane było ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego.

Przyjęto też zmianę zakładającą zwiększenie wysokości limitu rocznego środków Funduszu Medycznego przeznaczanych na finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 do 5 proc., a nie jak przewiduje ustawa - z 3 do 4 proc.

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, który w październiku br. skierował projekt noweli do Sejmu, takie działanie pozwoli na kierunkowe docelowe działania ministra zdrowia w zakresie dofinasowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień - w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej, z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidulana stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa.