Senat: Komisja za poprawkami do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła w czwartek poprawki do ustawy wprowadzającą na stałe 14. emeryturę. Zmiana zaproponowana przez senator Magdalenę Kochan (KO) dotyczy ustalania wysokości i terminu wypłaty czternastek.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła w czwartek poprawki do ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Chodzi o ustawę wprowadzającą na stałe wypłatę 14. emerytury.

Komisja poparła zmianę zgłoszoną przez Magdalenę Kochan (KO), która zakłada, że o wysokości i terminie wypłaty czternastek ma decydować parlament w ustawie, a nie rząd w rozporządzeniu.

Wcześniej komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza 2900 zł.

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, rozporządzeniem będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

W ustawie zapisano też, że przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego następowało z urzędu na podstawie decyzji. Rada Ministrów ma określać nie później niż do a 31 października, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku.

Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poprawki zgłoszone podczas środowego posiedzenia plenarnego Senatu trafią teraz do zaopiniowania do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Wcześniej - na posiedzeniu 7 czerwca - Komisja zdecydowała, że będzie rekomendować Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad ustawą o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów ma być przeprowadzone w bloku głosowań zaplanowanych na koniec obecnego posiedzenia Senatu.