Senat: Komisja za ustawą o czternastych emeryturach bez poprawek

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się we wtorek za przyjęciem bez poprawek ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Zgodnie z ustawą świadczenie w wysokości najniższej emerytury (1338,44 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed wskazał na wtorkowym posiedzeniu komisji, że czternastej emerytury nie otrzymają osoby, które mają emeryturę powyżej 4186 zł.

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.

Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji.

Tegoroczny koszt wypłaty czternastek - jak podał Szwed - wyniesie około 11,4 mld zł. Według szacunków ministerstwa w tym roku świadczenie trafi do ok. 9 mln osób. 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości.

W czasie posiedzenia komisji senator Magdalena Kochan (KO) zgłosiła dwie poprawki. Jedna z nich dotyczy źródła finansowania świadczenia. Senator mówiła, że chodzi o to, "by przedsięwzięcie było umieszczonym i finansowanym tam, gdzie emerytury i renty, czyli w ZUS lub odpowiednikach". Druga prawka - jak kontynuowała - dotyczy zniesienia progu 2,9 tys. zł. Poprawki - jak zapowiedziała senator Kochan - będą wnioskiem mniejszości.

Senator Ryszard Majer (PiS) wnioskował o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek ten - głosowany jako pierwszy - uzyskał poparcie większości senatorów komisji.