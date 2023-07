Senat: Komisja za zmianami ws. ochrony dzieci, chce sprawnych prac nad tą nowelą

Senacka komisja jednogłośnie poparła w czwartek zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mające wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. Komisja zgłosiła kilkanaście poprawek, ale Senat ma zagłosować nad nowelą już 26 lipca, aby dwa dni później poprawki rozpatrzył Sejm.

W głosowaniu udział wzięło 6 senatorów - wszyscy uczestniczący w czwartkowym posiedzeniu.

"Mieliśmy ożywioną dyskusję w sprawie tego, czy ewentualne zgłoszenie poprawek nie opóźni wejścia tej ustawy w życie. Rozmawiałem w tej sprawie już z dyrektor gabinetu marszałka Senatu, abyśmy tę ustawę zrobili 26 lipca. Gdyby było tak, że ustawę tego dnia z Senatu wypuścimy, a Sejm wprowadzi ją do porządku jednodniowego posiedzenia 28 lipca, to moglibyśmy bez żadnego uszczerbku doprowadzić do tego, aby ta ustawa była przyjęta" - mówił przewodniczący senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej Jan Filip Libicki (KP-PSL).

Najbliższe posiedzenie Senatu jest zaplanowane od 26 do 28 lipca. Sejm zbierze się 28 lipca.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zapewniał, że jego resortowi też bardzo zależy, aby ustawa była rozpatrzona przez Sejm na posiedzeniu 28 lipca w przypadku wprowadzenia poprawek przez Senat. "Ona zresztą już jest umieszczona w roboczym harmonogramie sejmowym" - zaznaczył.

W czwartek komisja zaproponowała do nowelizacji 13 poprawek, z których 10 zgłosiło senackie biuro legislacyjne. Ponadto na przykład komisja zgłosiła poprawkę rozszerzającą przepis zobowiązujący sędziów do szkoleń w sprawach dzieci m.in. przez określenie minimalnego czasu takich szkoleń. Inna z poprawek zakłada dołączenie - mającego działać przy szefie MS - zespołu na rzecz ochrony dzieci także przedstawicieli kuratorów.

Ponieważ biuro legislacyjne uznało, że jedna ze zgłoszonych poprawek - odnosząca się do możliwości uzgadniania przez kuratora terminu konsultacji dziecka u lekarza pierwszego kontaktu - wykracza poza zakres nowelizacji, to komisja nie wykluczyła, że w szybkim trybie ta propozycja zostanie zgłoszona jako odrębny projekt senacki.

Przyjęte przez Sejm 13 lipca przepisy zostały przygotowane przez posłów Suwerennej Polski i złożone w Sejmie kilka dni po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Zmiany zostały poparte przez 23 instytucje i organizacje pozarządowe. Ustawa przewiduje wprowadzenia standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Standardy obejmują: weryfikację personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci, opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.

Nowelizacja zakłada też opracowanie i wdrożenie jasnych ścieżek postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka - w wyniku przemocy ze strony członka personelu, przemocy domowej czy przemocy rówieśniczej. Jak zapisano w owych przepisach, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzór kwestionariusza zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Kwestionariusz ma być wykorzystany przez pracowników socjalnych, policjantów i pracowników ochrony zdrowia.

Ponadto dla dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować, sąd opiekuńczy ustanawia reprezentanta dziecka. Będzie on umocowany do dokonywania wszelkich czynności łączących się ze sprawą, również w zakresie zaskarżenia i wykonania orzeczenia. Reprezentantem dziecka może być ustanowiony adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dziecka.

W noweli wprowadzono również wysłuchania dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie dziecka może odbyć się tylko za jego zgodą. W regulacji zapisano, że sąd, stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. Wysłuchanie dziecka będzie mogło nastąpić tylko raz w toku postępowania, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, które wymagają ponownego wysłuchania dziecka.

W noweli ustawy przewidziano również wprowadzenie analizy poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. Wskazano, że główną zasadą tego mechanizmu jest poprawa ochrony dzieci i ich dobra poprzez wspieranie kultury uczenia się wśród praktyków i instytucji o tym, co wymaga zmiany i jak to osiągnąć. Według regulacji analizy będą prowadzone przez zespół ekspertów powoływany przez ministra sprawiedliwości na okres czterech lat.

8-letni Kamil zmarł 8 maja po 35 dniach walki lekarzy o jego życie. Chłopiec był wcześniej wielokrotnie maltretowany przez ojczyma, 27-letniego Dawida B. Mężczyzna znęcał się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem m.in. sadzając chłopca na rozgrzanym piecu, przypalając papierosami, polewając wrzątkiem, bijąc prysznicem oraz pięściami po całym ciele, kopiąc po głowie i rzucając nim o meble i podłogę. Matka Kamilka, 35-letnia Magdalena B., mimo że wiedziała co robi jej mąż, w żaden sposób nie próbowała go powstrzymać. Kamilek wielokrotnie uciekał z domu. Zdaniem opiekujących się nim w ostatnich dniach życia lekarzy, chłopiec był wcześniej zaniedbany i niedożywiony. Gdyby nie to, miałby duże szanse przeżyć.

Dawid B. był wcześniej karany. Czyny, za które obecnie odpowiada, popełnił w warunkach recydywy. Zarzuty wobec mężczyzny obejmują także znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad drugim pasierbem, 7-letnim Fabianem B. Mężczyźnie oraz matce zmarłego dziecka grozi kara dożywotniego więzienia.