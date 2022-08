Senat: Komisja Zdrowia za nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - z poprawkami

Senacka Komisja Zdrowia poparła w poniedziałek nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - wraz z kilkoma z poprawkami. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Senatorowie przyjęli cztery poprawki Biura Legislacyjnego - jedna z nich zmierza do poprawnego odesłania do jednostek redakcyjnych zawartych w załączniku do stosownej dyrektywy ws. uznawania kwalifikacji zawodowych, kolejna - do upoważnienia wydania rozporządzenia przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem rolnictwa do wyczerpującego określenia wytycznych dotyczących treści rozporządzenia.

Senatorowie poparli też poprawkę zmierzającą do zapewnienia legislacyjnej konsekwencji skrótu zastosowanego w ustawie Prawo farmaceutyczne i kolejną - do dostosowania poleceń nowelizacyjnych w art. 4.

Nowela ma na celu m.in. implementację prawa unijnego oraz uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii.

Wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Zmiany te obejmują kwestie odnoszące się do swobody świadczenia usług oraz uznawania na podstawie przepisów koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia.

Zgodnie z nowelizacją zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej - z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Ustawa zakłada też zmiany w minimalnych wymogach kształcenia położnych w ramach procedury automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych.

Ponadto oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja wprowadza także rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i z Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

W noweli znalazł się też przepis, który ma umożliwić dokonywanie oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz przepisy dające możliwość dla działania w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych.