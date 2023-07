Senat: Komisja Zdrowia za odrzuceniem w całości noweli ustawy o refundacji leków

Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się w poniedziałek za odrzuceniem w całości ustawy nowelizującej ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zakłada m.in. wydłużenie terminu ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego z dwóch do trzech miesięcy. Kolejna zmiana zakłada, że zgodnie z projektem kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki - do tej pory możliwość taka przysługiwała jedynie kobietom w ciąży.

Wniosek o odrzucenie ustawy w całości złożyła przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (Koalicja Obywatelska). Jak wskazywała, konieczność aktualizacji przepisów ustawy refundacyjnej nie oznacza konieczności przyjęcia ustawy, "która tak mocno jest przekreślona przez różne środowiska".

"Tutaj zgodnym głosem wiele osób mówiło o bezpieczeństwie pacjenta. Żeby to bezpieczeństwo pacjenta było zapewnione, to ustawa musi być czytelna, jasna i zapisy nie mogą być interpreterowe w różny sposób" - wskazała senatorka.

Podczas dyskusji Biuro Legislacyjne Senatu wskazało, że niektóre zapisy są niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego określoną w art. 2 Konstytucji oraz z zasadą legalizmu określoną w art. 7 Konstytucji przez to, że - wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów ustaw - nie były przedmiotem opiniowania przez uprawnione do tego podmioty na etapie rządowego postępowania legislacyjnego. Chodzi m.in. o wprowadzenie autopoprawki dot. ustalania wysokości limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.

W ocenie Biura, konieczne jest ponowne przedstawienie ustawy izbom gospodarczym, Radzie Dialogu Społecznego, reprezentatywnym organizacjom pracodawców oraz reprezentatywnym organizacjom związkowym.

"Podniesione zastrzeżenia mają charakter wybiórczy. Mając na uwadze ich charakter oraz zakres, a także aktualny etap prac legislacyjnych nad ustawą, przyjęcie poprawek całościowo eliminujących jej wady prawne nie wydaje się realne" - wskazano.

Strona społeczna wskazywała na rozwiązania dotyczące leków OTC, czyli leków, które pacjenci mogą kupić bez konsultacji z lekarzem. Zgodnie z zapisami ustawy nowelizującej, minister zdrowia będzie mógł wydać decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC (który wymaga stosowania dłużej, niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego) w przypadku, gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla danego leku w danym wskazaniu oraz upłynęła dla tego leku wyłączność rynkowa

W głosowaniach w Sejmie przyjęto poprawki, m.in. dotyczące tego, że pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania, wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Jeśli przepisano ilość większą, niż do 120-dniowego stosowania, to kolejną ilość produktu niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.

Część leków dostępnych do tej pory bez recepty będzie mogła zostać objęta refundacją; podwyższona zostanie również z 15 proc. do 25 proc. podstawa limitu finansowania, co ma wpłynąć na obniżenie dopłat do leków, które ponoszą pacjenci.

Nastąpi podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej). Wprowadzone zostaną też przepisy, które będą przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę. Będzie to możliwe przez zobowiązanie do stosowania tej samej marży hurtowej, co w transakcjach krajowych.

Doprecyzowano przepis zobowiązujący do utworzenia trzymiesięcznych zapasów leków - tak, by ilość dotycząca trzymiesięcznych zapasów była liczona w odniesieniu do kwartału.

Projektodawcy zgodzili się z postulatami m.in. przedstawicieli firm farmaceutycznych, że brak tego doprecyzowania może powodować wątpliwości interpretacyjne polegające na tym, że niezależnie od ilości sprzedanych leków w kwartale poprzedzającym, producent miałby dostarczyć ilość równą kolejnym trzem miesiącom. Intencją tego zapisu jest utrzymywanie trzymiesięcznych zapasów na terytorium Polski.

Wprowadzono też zapis eliminujący sytuacje, w których pacjent nie ma możliwości dokonania zamiany leku np. na tańszy odpowiednik. Jest to czasem wymuszane przez zamieszczanie na recepcie adnotacji "Nie zamieniać". Zgodnie z autopoprawką, osoba realizująca receptę powinna mieć możliwość zamiany przepisanego na niej leku jeżeli wie, że jest to bezpieczne dla pacjenta, a przy tym celowe i tańsze.

Do projektu wprowadzono też rozwiązanie, które umożliwi ministrowi zdrowia objęcie działaniami profilaktycznymi z zakresu zapobiegania COVID-19 po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, na dotychczasowych zasadach. Minister zdrowia będzie ogłaszał wykaz zalecanych szczepień ochronnych, ze wskazaniem źródła finansowania, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem ze środków publicznych.