Senat: Komisje za poprawkami do noweli w sprawie zmian w systemie pieczy zastępczej

Senackie komisje opowiedziały się we wtorek za poprawkami do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poprawki zgłoszone przez Magdalenę Kochan (KO) przewidują m.in. większe wynagrodzenia dla rodziców zastępczych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na połączonym posiedzeniu rozpatrzyły nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Założenia regulacji przedstawiła wiceminister rodziny Barbara Socha. Zaznaczyła jednocześnie, że nowela nie obejmuje jeszcze wszystkich obszarów wymagających zmian.

"Pracujemy w resorcie nad kolejną nowelizacją, tym razem zawężoną do dwóch obszarów. Pierwszy to kwestie związane z profilaktykę, z asystenturą rodzinną.(...) Drugą kwestią jest poprawa warunków dla dzieci niepełnosprawnych, które są w pieczy zastępczej" - zapowiedziała wiceminister Socha.

Wyraziła nadzieję, że projekt zmian w tej sprawie niedługo zostanie przesłany do konsultacji społecznych.

Senator Magdalena Kochan (KO) zwróciła uwagę, że potrzebne są kolejne rozwiązania wspierające rodziny biologiczne, by dziecko nie musiało trafiać do pieczy zastępczej. Wskazała także na potrzebę większego wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, które znajdują się w pieczy zastępczej. Wyraziła zadowolenie nad resortowymi pracami w tym temacie.

Senator Kochan zaproponowała poprawki do nowelizacji przewidujące m.in. rozszerzenie form porozumienia między starostwem a rodzinami zastępczymi, by nie opierały się wyłącznie o umowę o pracę, zwiększenie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych oraz wydłużenie urlopów rodzicielskich dla rodziców zastępczych.

Inna z poprawek senator Kochan zakłada zniesienie limitu zawierania umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi. "Potrzebujemy rodzin zastępczych zawodowych, nie powinniśmy limitować ilości umów, które starosta będzie mógł zawierać z zawodowymi rodzinami zastępczymi" - oceniła.

Podczas posiedzenia komisji senator Ryszard Majer (PiS) złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który nie uzyskał większości głosów. Poparcie komisji uzyskały za to poprawki zgłoszone przez Magdalenę Kochan.

Uwagi do noweli zgłosiło senackie biuro legislacyjne, które wskazało, że zawarte w regulacji przepisy o Karcie Dużej Rodziny, ekonomii społecznej i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych nie ma związku z istotą omawianej nowelizacji. Ponadto - według biura legislacyjnego - podczas prac w Sejmie nie została zastosowana "zasada trzech czytań" wobec tych rozwiązań, co jest niezgodne z konstytucją.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zaproponował, by mimo to przyjąć nowelę, gdyż dotyczy ona ważnych i społeczne oczekiwanych kwestii. "Niekonstytucyjność ustawy będzie ktoś musiał ewentualnie podnieść po przyjęciu projektu, bo jest domniemanie konstytucyjności i ewentualne złożyć wniosek. Państwo bierzecie na siebie to ryzyko, bo procedowaliście w taki a nie inny sposób. To po raz kolejny powtarzająca się sytuacja" - podkreślił, zwracając się do przedstawicieli rządu.

Za całością nowelizacji ustawy głosowało 17 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Przygotowana przez MRiPS nowelizacja zakłada wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. Wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka znacznie wzrośnie z kwoty nie niższej niż 2168,76 zł do kwoty nie niższej niż 4100 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5084 zł. Wynagrodzenia będą waloryzowane według wskaźnika inflacji.

Nowelizacja wprowadza także zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będzie to możliwe, co do zasady, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Wprowadzony zostanie też centralny rejestr pieczy zastępczej. System zgromadzi w jednym miejscu komplet danych, co ma pozwolić m.in. na szybsze i łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca dla dziecka na obszarze całego kraju. Rejestr ma ułatwić pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej.

Dodatkowo wprowadzono zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Zmiany mają ułatwić podpisywanie umów ze starostami innymi, niż starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej czy kandydata.

Funkcjonować będzie zasada, że m.in. powiat - na którego terenie funkcjonują rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka - może odmówić umieszczenia dziecka w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka tylko w sytuacji, gdy liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej spoza powiatu przekroczyła 25 proc.

W ustawie wprowadzono także zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Uprawnienia te, co do zasady, wydłużono do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. W aktualnym stanie prawnym przysługują one zasadniczo do ukończenia przez dziecko 7 lub w wyjątkowych sytuacjach do 10. roku życia.

Zrezygnowano z kryterium dochodowego w wysokości 1200 zł obowiązującego przy przyznawaniu pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie osobom usamodzielnianym (czyli osobom opuszczającym pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności).

W noweli wprowadzono także możliwość pozostania w dotychczasowej formie pieczy zastępczej osobom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu uczenia się. Wprowadzono także możliwość jednokrotnego powrotu osoby, która opuściła już po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą, do dotychczasowej rodziny zastępczej, czy też placówki. To szansa dla tych wychowanków, którzy zbyt szybko podjęli próbę samodzielnego życia.