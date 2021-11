Senat: Komisje za projektem uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Komisje zdrowia i ustawodawcza opowiedziały się w piątek rano za projektem uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia. Senat wyraża w nim zaniepokojenie kryzysem w ochronie zdrowia i apeluje do rządu o pilne podjęcie działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych.

Wniosek o odrzucenie w całości projektu uchwały zgłosił w czasie drugiego czytania w czwartek senator Aleksander Szwed (PiS). Nie zyskał on jednak poparcia komisji zdrowia i ustawodawczej. Projektem zajmie się ponownie Senat. Głosowanie odbędzie się w piątek pod koniec trzydniowych prac izby.

Projekt wyraża głębokie zaniepokojenie senatorów kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wskazuje na wyzwania przed nim stojące. "W szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi" - czytamy w projekcie.

Projektodawcy poruszają w nim też kwestię bierności rządu. Zaznaczają, że "rolą państwa jest ochrona zdrowia i życia, a w razie zagrożenia - ich ratowanie". "Z taką sytuacją Polska mierzy się obecnie - w okresie czwartej fali epidemii - lecz niemal niedostrzegalne jest realne zarządzanie walką z epidemią" - wskazują w projekcie.

Ponadto apelują do "rządu Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów". Wzywają też rząd "do podjęcia niezbędnych decyzji ograniczających szerzenie się koronawirusa z uwzględnieniem rekomendacji Rady Medycznej d.s. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów".

W czwartek w Senacie, podczas drugiego czytania projektu, odbyła się pięciogodzinna dyskusja. Przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO) wskazywał, że "to już nie apel, lecz wołanie o pomoc, bo ochrona zdrowia jest w kryzysie". Dlatego też apelowała o przyjęcie uchwały.

Posłowie PiS wskazywali, że taka regulacja jest faktycznie aktem politycznym i nie ma nic wspólnego z merytorycznymi kwestiami.