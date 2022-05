Senat: Komisje zarekomendowały przyjęcie ustawy ułatwiającej kontakty uchodźców z Ukrainy z pracodawcami

Senackie komisje zarekomendowały we wtorek przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy, która ma ułatwić kontakty uchodźców z Ukrainy z pracodawcami. Nowela wprowadza zmiany w tzw. ustawie pomocowej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek jednomyślnie opowiedzieli się członkowie senackiej komisji infrastruktury oraz komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Na wtorkowym posiedzeniu uwagę do jednego z artykułów ustawy miało Biuro Legislacyjne Senatu. Chodzi o artykuł, zgodnie z którym minister właściwy do spraw informatyzacji ma m.in. określić, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Ustaw RP, terminy uruchomienia systemu służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Zdaniem głównego legislatora Jakuba Zabielskiego, przepisu tego nie da się pogodzić z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. "W myśl ustawy podstawowej komunikaty ogłasza się, o ile ustawodawca tak stanowi, w Monitorze Polskim, a nie w Dzienniku Ustaw" - mówił. Dodał, że Dziennik Ustaw zastrzeżony jest dla aktów prawnych. Biuro Legislacyjne Senatu nie zaproponowało jednak poprawki z uwagi na to, że analogiczne rozwiązania przyjęte zostały już w ustawie o pomocy Ukraińcom.

"Chwila jest dzisiaj taka, że musimy jak najszybciej tę ustawę przyjąć z uwagi na to, że tu i teraz, kiedy rozmawiamy setki tysięcy naszych przyjaciół, gości z Ukrainy, pewnie chciałoby także odnaleźć się na polskim rynku pracy i chcemy im to umożliwić, ale absolutnie myślę, że znajdziemy w przyszłości porozumienie" - mówił minister w KPRM Adam Andruszkiewicz.

Senator Alicja Zając (PiS) podkreśliła, że ustawa jest bardzo cenną inicjatywą. Dodała, że Ukraińcy intensywnie uczą się języka polskiego. Podkreśliła, że szeroka informacja o możliwościach znalezienia pracy jest pomocą w zatrzymaniu ich "w tej pierwszej bazie, w której zatrzymali się po ucieczce z Ukrainy".

Senator Magdalena Kochan (KO) mówiła, że kobiety, osoby starsze i dzieci, które przyjeżdżają do Polski "będą u nas żyć, istnieć, przez jakiś czas, nie wiemy jak długo". "Pytanie, czy naprawdę nie szkoda nam kompetencji osoby z wyższym wykształceniem (...)" - mówiła. "Co do zasady i potrzeby tej ustawy nie mam wątpliwości" - mówiła.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Zadaniem systemu będzie stworzenie bazy profili kandydatów do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Za pomocą algorytmu system umożliwi połączenie kandydatów z ofertami pracy w sposób najlepiej odpowiadający ich kwalifikacjom. System będzie oparty o rejestr numerów PESEL.