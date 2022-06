Senat: Konsultant ds. hematologii: obłożenie łóżek dla pacjentów hematologicznych jest ponad stuprocentowe

Według potrzeb map zdrowotnych obłożenie łóżek hematologicznych jest ponad stuprocentowe. Wielu konsultantów wojewódzkich w swoich raportach potwierdza, że konieczne jest otwieranie nowych oddziałów - powiedziała Krajowy konsultant ds. hematologii prof. Ewa Lech-Marańda w Senacie.

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Zdrowia senatorowie wysłuchali Informacji ministra zdrowia na temat dostępności do leczenia pacjentów hematoonkologicznych.

Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia Michał Dzięgielewski zwrócił uwagę, że wśród przyjęć na oddziały hematologiczne dla dorosłych znajdują się nie tylko pacjenci ze schorzeniami onkologicznymi, ale także z niedokrwistością i wszelkiego rodzaju skazami krwotocznymi.

"Mniej więcej 80 proc. z tych przyjęć to przyjęcia w trybie stabilnym - przyjęcia pacjentów, którzy są przyjmowani do planowego leczenia" - poinformował.

Jak dodał, połowa pacjentów jest przyjmowana w czasie krótszym, niż 10 dni od momentu zgłoszenia się wraz ze skierowaniem do szpitala. "4871 pacjentów z 5550 przyjętych, czyli ich znakomita większość, bo to jest praktycznie ich 80 procent, była przyjmowana w czasie poniżej miesiąca. Pozostałe przypadki to do dwóch miesięcy i ponad dwa miesiące. To było odpowiednio 505 i 174 pacjentów" - powiedział Dzięgielewski.

"Jeżeli chodzi o oddziały hematologii i onkologii dziecięcej, to wygląda to jeszcze lepiej. Udzielono świadczeń dla 745 pacjentów, przy czym mediana czasu przyjęcia wynosiła zero. Praktycznie wszyscy przyjmowani byli w czasie bardzo krótkim, przy czym połowa - w dniu zgłoszenia. 14 pacjentów oczekiwało od jednego do dwóch miesięcy, ośmiu małych pacjentów - powyżej dwóch miesięcy" - poinformował.

Krajowy konsultant ds. hematologii prof. Ewa Lech-Marańda zwróciła uwagę, że na 31 grudnia 2021 czynnych zawodowo był 556 hematologów. "To daje wskaźnik 1,46 hematologa na 100 tys. mieszkańców. (...) Na pewno jest to niewystarczająca liczba, bo wszyscy konsultanci wojewódzcy podkreślają, że optymalna liczba hematologów na 100 tys. mieszkańców to powyżej 2 - 2,5" - przyznała.

"Obecnie mamy zajętych prawie 190 miejsc specjalizacyjnych, co przy 6-letnim programie specjalizacji pozwala nam oszacować, że przybliżymy się do wskaźnika dwóch hematologów na 100 tys. mieszkańców mniej więcej w ciągu sześciu lat" - powiedziała.

Podkreśliła, że hematologia jest specjalizacją wymagająca pod względem poziomu wiedzy, ale również jest to bardzo trudna psychicznie specjalizacja. "Hematologów po prostu trzeba wykształcić, dlatego ogromny nacisk powinno się kłaść na szkolenie przeddyplomowe, co zresztą zostało ujęte w Narodowej Strategii Onkologicznej" - dodała.

Zwróciła uwagę na potrzebę inwestycji w hematologię - nowoczesne technologie lekowe, w rozwój ośrodków i badań naukowych.

"Dziś mamy 48 ośrodków hematologicznych, w tym 17 klinik uniwersyteckich bądź instytutów i 31 oddziałów hematologicznych. Według raportów konsultantów wojewódzkich mamy łącznie 1509 łóżek hematologicznych; według map potrzeb zdrowotnych obłożenie łóżek hematologicznych jest ponad stuprocentowy. To oznacza, że po pierwsze na pewno mamy niedobory łóżek hematologicznych i wielu konsultantów wojewódzkich w swoich raportach potwierdzało, że istnieje konieczność otwierania nowych oddziałów hematologicznych w większych miastach województwa. Ale jest też konieczność zwiększenia liczby łóżek w obecnych oddziałach. Problem jest dwuaspektowy" - podsumowała.