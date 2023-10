Senat: Krzysztof Kwiatkowski (Pakt Senacki) i Artur Dunin (KO) ponownie senatorami z Łodzi

Startujący w ramach Paktu Senackiego Krzysztof Kwiatkowski oraz Artur Dunin z Koalicji Obywatelskiej zwyciężyli w wyborach do Senatu w obejmujących Łódź okręgach nr 23 i 24.

Walczący o ponowny mandat senatora Kwiatkowski w okręgu nr 24 wygrał z duża przewagą nad dwoma konkurentami. B. szef NIK uzyskał 139 689 głosów, co dało mu 59,9 proc. poparcia.

"Dziękuje Państwu, dzięki Wam mam mandat senacki z Łodzi i województwa. 4 lata temu miałem ponad 70 tys. głosów, teraz ponad 130 tys.! Dziękuję, ten prawie dwukrotny przyrost głosów to zobowiązanie do ciężkiej pracy dla Was" - napisał na platformie X (dawniej Twitter) Kwiatkowski.

Popierany przez PiS wicemarszałek woj. łódzkiego Piotr Adamczyk zdobył 68 741 głosów (29,48 proc.), a Bogusława Ciupkę (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość) poparło 24 780 wyborców tj. 10,63 proc. głosujących.

Kwiatkowski ma 52 lata. To były prezes NIK. Pełnił też funkcję wiceprezydenta Zgierza, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa łódzkiego, a w okresie 2007-11 był senatorem z ramienia PO. Od lutego do października 2009 r. był wiceministrem, a następnie do października 2011 r. ministrem sprawiedliwości. Był posłem PO i szefem sejmowej komisji kodyfikacyjnej, a w minionej kadencji senatorem niezależnym.

Drugi mandat senatora z Łodzi uzyskał ubiegający się o reelekcję Artur Dunin (KO), który w okręgu nr 23 zdobył 155 496 głosów, co dało mu 71,81 proc. poparcia i wyraźne zwycięstwo nad kandydatem PiS Janem Tomaszewskim. Legendarny bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski otrzymał 61 049 głosów (28,19 proc.).

Okręg nr 23 obejmuje głównie zachodnią część Łodzi.

Dunin ma 54 lata. Był posłem PO w trzech kadencjach Sejmu, a przez minione cztery lata senatorem. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, z zawodu jest geodetą.