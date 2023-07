Senat: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wraca do komisji

W czasie przeprowadzonej w środę debaty w Senacie, do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zgłoszono poprawki. Przewidują one m.in. rozszerzenie grupy osób uprawnionych do korzystania z mieszkań treningowych. Nowela wróciła do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej 16 czerwca. Regulacja przewiduje m.in. wprowadzenie usług sąsiedzkich dla seniorów oraz zastąpienie mieszkań chronionych mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi.

W środę nowelizacją zajął się Senat na posiedzeniu plenarnym.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podkreślił, że potrzebne są dalsze działania prowadzące do rozwoju mieszkań kierowanych do osób potrzebujących wsparcia. Wskazał, że w 2023 r. na ten cel przewidziano 15 mln zł, a samorządy z tej puli wykorzystały dotąd zaledwie 7 mln zł.

Jak dodał, uzupełnieniem działań w zakresie wsparcia osób chorych lub starszych są usługi sąsiedzkie. "Chodzi m.in. o proste czynności - zrobienie zakupów, posprzątanie, czy też możliwość dopatrzenia osób, które mieszkają obok nas" - powiedział wiceszef MRiPS.

Wyraził nadzieję, że Senat przyjmie proponowaną regulację.

W dyskusji Jan Filip Libicki (PSL) poinformował o złożeniu czterech poprawek. Pierwsza z nich zakłada, że z mieszkań treningowych będą mogły korzystać także osoby wychodzące z kryzysu bezdomności. Druga poprawka - jak mówił senator - dotyczy konkretnego wskazania lekarskiego lub woli osoby potrzebującej wsparcia, co do tego, kiedy może ona skorzystać z mieszkania treningowego lub wspomaganego, a kiedy z domu pomocy społecznej.

"Trzecia poprawka dotyczy możliwości finasowania mieszkań także przez te samorządy, które chcą takie mieszkania finansować, a nie posłały tam do tej pory swoich mieszkańców" - wyjaśnił Libicki.

Czwarta poprawka złożona przez senatora Libickiego dotyczy zagwarantowania prawa do prywatności osobom, które korzystają z mieszkań wspomaganych i treningowych.

W związku ze złożonymi poprawkami nowelizacja została ponownie skierowana do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Zgodnie z regulacją, domy pomocy społecznej będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej (w formie całodobowej lub dziennej) osobom, które w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Ustawa wprowadza też nowe usługi w pomocy społecznej - usługi sąsiedzkie. Wsparcie skierowane będzie głównie do osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, które świadczą profesjonalne opiekunki.

Nowela zastępuje mieszkania chronione mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi.

Ponadto - według regulacji - kierownicy lub dyrektorzy domów pomocy społecznej i podmioty prowadzące placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, będą musiały prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Chodzi o zdarzenia dotyczące mieszkańców domu lub osób przebywających w placówce, które związane są z zagrożeniem ich życia lub zdrowia.

Według zapisów ustawy osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności (w tym w systemie dozoru elektronicznego) oraz osoby tymczasowo aresztowane, będą mogły korzystać ze świadczenia pomocy społecznej, jakim jest praca socjalna. Rozwiązanie to będzie dotyczyło ostatniego okresu pobytu w zakładzie.

Nowela zakłada też, że pracownik socjalny, który jest zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i został pokrzywdzony przestępstwem, polegającym na naruszeniu nietykalności, czynnej napaści i znieważeniu funkcjonariusza publicznego - w związku z wykonywaniem czynności służbowych - będzie miał przyznaną bezpłatną ochronę prawną w postępowaniu karnym.

Nowela zakłada też podwyższenia zasiłku stałego z pomocy społecznej do 130 proc. kryterium dochodowego.