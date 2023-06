Senat: Nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przyjęta z poprawkami

Wprowadzenie prawa do dodatku dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach, niezależnie od tego, czy pracują, a także rozszerzenie prawa do otrzymywania zapomóg dla poszkodowanych weteranów funkcjonariuszy służb zakłada nowelizacja, przyjęta w czwartek przez Senat z poprawkami.

Poprawki te mają charakter językowy i precyzujący. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Za nowelizacją - wraz z poprawkami opowiedziało się 95 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Podczas debaty plenarnej nad punktem sprawozdawca komisji Rafał Ślusarz (PiS) podkreślał, że nowelizacja jest realizacją postulatów weteranów, którzy chcieli poszerzenia grona uprawnionych o funkcjonariuszy służb, a także umożliwić pobieranie specjalnego dodatku tym z nich, którzy nadal pracują.

Pytany o to, jakiej wysokości zapomogi są przyznawane, poinformował, że będzie to nie mniej 1000 zł do kilku tysięcy, w zależności od przypadku. Zaznaczył, że z kolei wysokość dodatku związanego z uszczerbkiem na zdrowiu będzie zależeć od procentowej wielkości tego uszczerbku.

Dopytywany o to, ilu obecnie jest polskich weteranów senator zaznaczył, że status ten ma obecnie 35 tys. osób, ale uprawnienie do zapomóg obejmie ponad 600 osób, z czego 560 żołnierzy i 40 funkcjonariuszy, będących w gestii MSWiA.

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że zapomogi są już stosowane w MON, ale mechanizmu tego nie miało MSWiA. Wskazał, że nowelizacja stanowi "dopełnienie całego systemu". Dodał, że świadczenie miałoby być wypłacane w formule kwartalnej. Wskazał też, że całościowa roczna kwota na to świadczenie, dla tych dodatkowych osób to 1 mln 800 tys. zł.

Sejm przyjął pod koniec maja nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która zakłada wprowadzenie prawa do dodatku dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach, niezależnie od tego, czy pracują.

Umożliwia też otrzymywanie zapomóg przez weteranów-funkcjonariuszy oraz poszkodowanych weteranów funkcjonariuszy na zasadach analogicznych, jakie otrzymują weterani (weterani poszkodowani) żołnierze i funkcjonariusze między innymi ABW i AW.

Nowelizacja zakłada, że wszyscy poszkodowani weterani będą mogli otrzymać specjalny dodatek - również ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty inwalidzkiej. Proponowane zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznał status weterana poszkodowanego.

Dotychczas taki dodatek przysługiwał tylko tym weteranom, którzy nie pracują. Nowelizacja zakłada wprowadzenie prawa do wypłaty dodatku dla wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, niezależnie od tego, czy pozostają w czynnej służbie albo pracują, czy nie. Wysokość dodatku dla weteranów poszkodowanych uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu.