Senat odrzucił zmianę nazwy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię

Senat podczas czwartkowych głosowań odrzucił zmiany w ustawie o Służbie Więziennej, m.in. zmianę nazwy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Za uchwałą o odrzuceniu przyjętych przez Sejm w połowie kwietnia zmian głosowało 53 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt wstrzymał się od głosu.

W toku prac legislacyjnych opozycja, która ma większość w Senacie, wskazywała, że proponowane przez rząd zmiany dotyczące Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pozwalają ministrowi sprawiedliwości powołać rektora akademii na pięcioletnią kadencję. Przeciwko zmianom, jako niezgodnym z ustawą o szkolnictwie wyższym, sprzeciw zgłosiła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przepisy dotyczące powoływania władz akademii będą nadal wynikały z ustawy o Służbie Więziennej, zamiast zapewniających jej niezależność ogólnych zasad dla wszystkich uczelni - mówili podczas prac parlamentarzyści opozycji, a wiceszef MS Michał Woś przekonywał, że jest on zgodny z prawem.

Nowelizacja powróci teraz do Sejmu, który może odrzucić weto Senatu. Przepisy obok zmiany w nazwie szkoły wyższej na akademię mają uprościć kwalifikację kandydatów do służby więziennej oraz usprawnić proces gospodarowania zasobem kwater tymczasowych dla jej funkcjonariuszy. Zmiany przygotowane przez rząd dotyczą również orzecznictwa lekarskiego dla kandydatów do służby - do rekrutacji mają być włączone jednostki medycyny pracy służby więziennej. W pracach sejmowych rząd uzasadniał, że ma usprawnić nabór i zachęcić kandydatów do wstąpienia do SW oraz odciążyć wydające obecnie takie orzeczenia podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Rejonowe Komisje Lekarskie.

Nowe zakwestionowane przez Senat zapisy mają też umożliwić funkcjonariuszom oraz pracownikom Służby Więziennej uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej w przypadku, gdy uczestniczyli oni w zdarzeniu mogącym stanowić źródło silnego stresu w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Zmienione przepisy mają też usprawnić zasady gospodarowania kwaterami tymczasowymi dla uprawnionych do ich otrzymania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Jeśli Sejm odrzuci weto, a prezydent podpisze nowelizację wejdzie ona w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Jedynie przepisy dotyczące Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i zasad wyboru jej nowego rektora miałyby obowiązywać od 1 września 2023 r.