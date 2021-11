Senat podjął uchwałę w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Senat w piątek podjął uchwałę w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia. Wyraża w nim zaniepokojenie kryzysem w ochronie zdrowia i apeluje do rządu o pilne podjęcie działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych.

Wcześniej komisja zdrowia i ustawodawcza na wspólnym posiedzeniu w piątek rano ustosunkowały się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku senatora Aleksandra Szweda (PiS) o odrzucenie w całości uchwały. Nie poparły go i wniosły o przyjęcie jednolitego projektu uchwały przez Senat.

Za podjęciem uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia głosowało 50 senatorów, przeciw 44, jeden wstrzymał się.

Uchwała stanowi wyraz zaniepokojenia senatorów kryzysowym stanem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wskazują oni na wyzwania, które stoją przed systemem.

"Wyzwań jest wiele, w szczególności należą do nich: niedofinansowanie, brak pracowników, nieefektywność profilaktyki i potrzeba leczenia pacjentów zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi" - czytamy w uchwale. Senatorowie podkreślają, że za sprostanie im odpowiedzialny jest rząd.

"Personel medyczny wszystkich specjalności pracuje rzetelnie i z wytężeniem, ale sytuacja, w jakiej został postawiony w wyniku lat zaniedbań, spowodowała protest Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Unikanie konkretnych, szybkich decyzji pogarsza sytuację. Bez dodatkowego finansowego wsparcia ochrony zdrowia i zdecydowanego dążenia do rozwiązania problemów kadrowych sytuacja pozostanie dramatyczna, nie gwarantując zapewnienia społeczeństwu choćby zadowalającego poziomu usług medycznych" - ostrzegają w uchwale.

Senatorowie podnoszą również w uchwale kwestię bierności rządu. Zaznaczają, że "rolą państwa jest ochrona zdrowia i życia, a w razie zagrożenia - ich ratowanie". "Z taką sytuacją Polska mierzy się obecnie - w okresie czwartej fali epidemii - lecz niemal niedostrzegalne jest realne zarządzanie walką z epidemią" - wskazują.

Podkreślają również, że pacjenci z innymi niż COVID-19 schorzeniami mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej i "po raz kolejny odnotowujemy nadmiarową liczbę zgonów".

Ponadto apelują do rządu "o pilne podjęcie odpowiednich działań zmierzających do porozumienia z przedstawicielami środowisk medycznych w celu możliwie najpełniejszej realizacji ich postulatów". Wzywają też rząd "do podjęcia niezbędnych decyzji ograniczających szerzenie się koronawirusa z uwzględnieniem rekomendacji Rady Medycznej ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów".

Uchwała ogłoszona będzie w "Monitorze Polskim".