Senat Politechniki Bydgoskiej za skierowaniem do MEiN wniosku o kształcenie lekarzy

Senat Politechniki Bydgoskiej w piątek podjął uchwały umożliwiające skierowanie przez rektora wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie na uczelni studiów na kierunku lekarskim. Przyszli lekarze mają rozpocząć naukę w roku akademickim 2024/2025.

Rektor uczelni prof. Marek Adamski na konferencji prasowej poinformował, że senat przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim i uchwałę o zaopiniowaniu utworzenia tych studiów. Przypomniał, że 23 lutego senat uczelni podjął uchwałę inicjującą prace związane z kształceniem lekarzy na politechnice.

"Od pierwszej uchwały senatu w sprawie uruchomienia kierunku lekarskiego minęło 140 dni, 20 tygodni. To był okres intensywnej pracy wielu pracowników naszej politechniki z pomocą osób z otoczenia. To wszystko doprowadziło do tego, że uczelnia jest gotowa wkrótce złożyć wniosek o uruchomienie studiów" - powiedział prof. Adamski.

W tym okresie Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę intencyjną o przekazaniu uczelni - po uzyskaniu zgody MEiN na uruchomienie kierunku - Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.

Politechnika zawarła także umowy o współpracy z 11 szpitalami i placówkami medycznymi. Studenci będą uczyć się i odbywać praktyki m.in. w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy, 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu i Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Ma jeszcze zostać podpisana umowa z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.

Skompletowano również kadrę dydaktyczną dla przyszłych studiów lekarskich. Tworzyć ją będzie 147 nauczycieli akademickich, w tym 110 medyków. Wśród nich jest 8 profesorów, 12 doktorów habilitowanych, 91 doktorów i 36 lekarzy medycyny.

W konferencji wzięli udział przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber i przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos.

"To milowy krok na drodze do kształcenia lekarzy na politechnice. Dyskusję w tej sprawie rozpoczęliśmy 24 lutego, a wówczas nie wszyscy wierzyli w powodzenie przedsięwzięcia. Naszą rolą z posłem Latosem było wspieranie politechniki i żeby spełniło się marzenie bydgoszczan o powrocie po 20 latach medycyny na bydgoską uczelnię" - powiedział minister Schreiber.

Minister zaznaczył, że inicjatywa zyskała wsparcie premiera Matusza Morawieckiego, ministra nauki i edukacji Przemysława Czarnka i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Poseł Latos przyznał, że ze zdumieniem podziwia tempo pracy władz i pracowników politechniki, związane z uruchomieniem kierunku lekarskiego. Podkreślił, że w ten proces szczególnie zaangażował się minister Schreiber, który wspiera politechnikę w sprawach wymagających uzyskania decyzji ministerialnych.

Kształcenie lekarzy na Politechnice Bydgoskiej ma rozpocząć się w październiku 2024 r. Planowane jest przyjęcie na pierwszy rok 60 studentów.

W Bydgoszczy działa Collegium Medicum będące częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Collegium Medicum powstało 2004 r., gdy bydgoska Akademia Medyczna została włączona do UMK. Do CM UMK należą dwa szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy.