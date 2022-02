Senat poparł poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W środowym głosowaniu Senat poparł propozycje poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa teraz trafi do Sejmu.

W środę senatorowie głosowali nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Ustawa dokonuje zmian w trzech aktach prawnych. Zapisano w niej obniżenie podatku od kopalin, a dokładnie od wydobycia miedzi i srebra. Poza tym ustawa umożliwia zakładom zatrudniającym osoby niepełnosprawne i które prowadzą własne fundusze aktywności albo fundusze rehabilitacji uzyskiwane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie równej iloczynowi liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych i sumy równej 4 proc. najniższego wynagrodzenia. Wreszcie trzecia zmiana, dotyczy przeniesienia do ustawy zapisów rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego kwestii rozliczeń podatkowych, w tym formularza PIT-2. Chodzi o to, aby podatnik mógł w dowolnym momencie składać PIT-2 (a nie przed pierwszą wypłatą w danym roku) i żeby pracodawca uwzględniał to w rozliczeniach.

Senat w głosowaniu rekomendował wprowadzenie do ustawy kilku poprawek. Senatorowie zdecydowali, że przepisy dotyczące składania PIT-2 powinny obowiązywać od marca, a nie od lutego, jak wynikało to z ustawy przesłanej do izby wyższej. Większość poprawek, która została przyjęta przez Senat, miała jednak charakter legislacyjny lub redakcyjny.

Senatorowie odrzucili poprawki, który dotyczyły zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Miały one na celu wyłączenie z podstawy wyliczania składki zdrowotnej przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz odpisów amortyzacyjnych, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Ustawa teraz wróci do Sejmu, który zdecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek rekomendowanych przez Senat.