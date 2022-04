Senat przyjął bez poprawek nowelę wydłużającą termin wypłaty świadczeń za pomoc uchodźcom

Senat przyjął jednogłośnie bez poprawek nowelizację specustawy pomocowej, która wydłuży o 60 dni termin wypłaty świadczeń za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pozwoli też samorządom na weryfikowanie wniosków o świadczenie w utworzonej w tym celu bazie danych. Nowela teraz trafi do prezydenta.

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa głosowało w czwartek 98 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Rząd projekt noweli, który przedłożyło MSWiA, przyjął we wtorek. Sejm nowe zapisy uchwalił w środę. Zmiany przewidują, że świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni więcej niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie.

Nowela, nad którą teraz pracuje Senat, wprowadza też zapisy, które umożliwią monitorowanie wypłaty świadczeń. Zgodnie z nimi minister ds. informatyzacji będzie prowadził bazę danych wniosków o świadczenie, dzięki której gminy będą mogły weryfikować zawarte w nich informacje. Dane zgromadzone w bazie minister ds. informatyzacji udostępni MSWiA, MRiPS, wojewodom i gminom.

Gminy będą mogły skontrolować, czy dla danej osoby nie złożono już wniosku z innym adresem zakwaterowania w tym samym czasie, a także porównywać dane we wniosku z danymi w rejestrze PESEL. Będą mogły też sprawdzić datę wjazdu obywatela Ukrainy do Polski.

W Sejmie do ustawy dodano tez zapisy, że pokrywany przez wojewodę koszt obsługi przez gminę zadania dotyczącego świadczeń to 16 złotych za każdy rozpatrzony wniosek. W przypadku weryfikacji przez gminę warunków zakwaterowania i wyżywienia to 32 złotych za każdy rozpatrzony wniosek.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.