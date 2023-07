Senat przyjął projekt mający zapewnić zatrzymanemu prawo do adwokata z urzędu

Senat opowiedział się w nocy z czwartku na piątek za wniesieniem do Sejmu projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który ma zapewnić prawo do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu przy wykonywaniu czynności dowodowych na etapie zatrzymania.

Za projektem głosowało 50 senatorów, przeciw było 45; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt przygotowany przez senackie komisje - ustawodawczą oraz praw człowieka, praworządności i petycji - jest realizacją postulatu z petycji wniesionej do Senatu w maju 2021 r. przez Naczelną Radę Adwokacką.

Obecnie przepis K.p.k. stanowi, że "zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę; w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny".

Jak jednak wskazywała NRA obecne regulacje nie wypełniają w pełni standardu przyznania każdej osobie zatrzymanej pod zarzutem popełnienia przestępstwa prawa do adwokata lub radcy prawnego z urzędu, o ile nie stać jej na samodzielne pokrycie kosztów.

W związku z tym w projekcie zaproponowano dodanie dodatkowych przepisów do artykułu odnoszącego się do tej kwestii. Przewidziano w nich, że jeśli zatrzymany "nie ma adwokata lub radcy prawnego ustanowionego z wyboru, przed przystąpieniem do czynności procesowych z udziałem tego zatrzymanego należy wyznaczyć mu adwokata lub radcę prawnego z urzędu".

"Wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego może dokonać prezes lub referendarz sądowy sądu rejonowego miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania, a w wypadkach niecierpiących zwłoki także innego sądu rejonowego" - stanowi projekt.

Jak sprecyzowano w projekcie "przesłuchanie zatrzymanego nie może się odbyć wcześniej niż 2 godziny od chwili zawiadomienia adwokata lub radcy prawnego o planowanej czynności". "Przesłuchanie bez obecności adwokata lub radcy prawnego jest dopuszczalne wyłącznie w wypadku zagrożenia zdrowia, życia lub wolności zatrzymanego lub innej osoby albo potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Przyczynę odstąpienia od przesłuchania z udziałem adwokata lub radcy prawnego należy wskazać w protokole" - zapisano w senackiej propozycji.

Projekt - po jego przyjęciu przez Senat - trafi teraz do Sejmu.