Senat przyjął uchwałę upamiętniającą papieża Jana Pawła II

Senat przyjął w czwartek uchwałę w sprawie wkładu papieża Jana Pawła II w dzieje Polski, Europy i świata – w 103. rocznicę jego urodzin. Senat RP wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata - podkreślono w uchwale.

Za uchwałą głosowało 93 senatorów, 1 był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej senatorowie odrzucili dwie poprawki autorstwa PiS. Przeciw poprawkom była również w środę senacka komisja ustawodawcza. Jedna z odrzuconych poprawek proponowała zmianę tytułu z "Uchwały w sprawie szacunku dla dzieła św. Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata - w 103. rocznicę Jego urodzin" na "Uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II". Druga poprawka zmieniała sam tekst uchwały, tak, by odpowiadał on pierwotnemu projektowi autorstwa PiS.

"Kardynał Karol Wojtyła 16 października 1978 r. został wybrany na papieża. Był pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu pochodzenia niewłoskiego. Jego wybór na następcę św. Piotra w Stolicy Apostolskiej obudził nadzieję na odnowę chrześcijaństwa oraz wyzwolenie narodów" - czytamy w podjętej uchwale.

Przytoczono w niej również słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymki do Warszawy w 1979 roku: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego" - napisano w uchwale.

"Nauczanie Jana Pawła II oddziaływało na miliony osób na całym świecie. Prowadził dialog z przedstawicielami zarówno różnych wyznań chrześcijańskich, jak i - co szczególnie godne podkreślenia - islamu oraz judaizmu. Był pierwszym w historii papieżem, który przekroczył drzwi meczetu i synagogi. Papież był zwolennikiem integracji narodów Europy, podkreślał, że Stary Kontynent powinien oddychać obydwoma płucami - wschodnim i zachodnim, a po upadku żelaznej kurtyny wskazywał, że +nie będzie jedności kontynentu, dopóki nie będzie on wspólnotą ducha+. Podczas wystąpienia w polskim parlamencie powiedział: +Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską+" - czytamy.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata" - podkreślono w uchwale.

Jednocześnie Senat RP uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnienie, że Jan Paweł II był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. "Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną. Był rzecznikiem dialogu społecznego, przezwyciężania podziałów i budowania jedności wspólnoty państwowej. Podczas kanonizacji królowej Jadwigi Jan Paweł II podkreślał, że +polski czyn powinien łączyć, a nie dzielić+" - podkreślono.

"Działając w duchu tego ostatniego wezwania, Senat Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu postaci papieża do politycznych rozgrywek przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Takie postępowanie uwłacza godności Jana Pawła II i lekceważy Jego dorobek i nauczanie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża papieżowi Janowi Pawłowi II wdzięczność za odzyskaną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i obudzenie poczucia godności wśród narodów świata" - głosi uchwała.