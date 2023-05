Senat przyjął uchwałę ws. członkostwa Ukrainy w NATO

Szczyt NATO w Wilnie powinien być ważnym etapem przygotowania dla pełnego członkostwa Ukrainy w Sojuszu; Ukraina powinna otrzymać znacznie więcej niż dotychczasowe deklaracje; apelujemy, by objąć ją podobnymi procedurami jak Szwecję i Finlandię - głosi przyjęta w czwartek uchwała Senatu.

W czwartkowym głosowaniu senatorowie jednogłośnie przyjęli uchwałę ws. członkostwa Ukrainy w NATO. "Po roku straszliwej wojny wiemy, że Ukraina opierająca się Rosji broni Europy i jest kluczowym ogniwem chroniącym kontynent przed agresją ze Wschodu" - podkreślono w uchwale.

Jak oceniono, "Ukraina dysponuje dziś najsilniejszą na kontynencie armią o niezwykłym doświadczeniu bojowym. Ukraińskie wojsko przezbraja się błyskawicznie na sprzęt NATO i stosuje sztukę operacyjną oraz taktykę wypracowaną przez dekady w gronie zachodnich aliantów". "Obrońcom niezbędne jest rzeczywiste wsparcie dzięki zacieśnieniu współpracy politycznej i wojskowej z krajami NATO" - czytamy.

W uchwale stwierdzono, że podczas nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie Ukraina powinna otrzymać "znacznie więcej aniżeli dotychczasowe deklaracje o polityce otwartych drzwi". Szczyt w Wilnie powinien być ważnym etapem w przygotowaniu Ukrainy do pełnego członkostwa. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że przyjęcie Ukrainy do NATO powinno być decyzją polityczną - tak jak w przypadku Finlandii i Szwecji - wynikającą z analizy strategicznej wyzwań i zagrożeń za wschodnią granicą Sojuszu" - czytamy.

Jak zaznaczono, Rosja przedstawia inwazję na Ukrainę jako obronę przed NATO. "Jeżeli zatem Rosja pokona Ukrainę, nie zatrzyma się na jej zachodniej granicy. Alianci zdefiniowali to zagrożenie podczas ubiegłorocznego szczytu Sojuszu w Madrycie. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia prawidłowo oceniały rosyjskie zagrożenie. Większość stolic europejskich dopiero teraz przyznaje nam rację" - głosi uchwala.

Zwrócono też w niej uwagę, że Finlandię i Szwecję "zaproszono do członkostwa w NATO w procedurze, której nigdy dotychczas nie stosowano". "I choć Szwecja nadal pozostaje poza strukturami paktu, sprzymierzeni zadecydowali, że będą jej bronić. Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do krajów członkowskich NATO, by podobnie nadzwyczajną procedurą objęto Ukrainę" - wezwano.

W uchwale zawarto również wyrazy poparcia dla postulatów graniczących z Rosją państw, dotyczących silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz "wskazania drogi do jej członkostwa wraz z zacieśnianiem więzów politycznych między NATO i Kijowem".

W środę podczas debaty nad projektem uchwały wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka przypominała, że Ukraina otrzymała już gwarancje bezpieczeństwa, m.in. na mocy Memorandum budapeszteńskiego, zawartego w 1994, na mocy którego USA, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a gwarancje te nie uchroniły jej przed rosyjskim atakiem.

Senator Jarosław Rusiecki (PiS) podkreślił, że Polska wspiera Ukrainę na wszelkich możliwych polach, w tym także w jej aspiracjach euroatlantyckich. Zwrócił uwagę na znaczenie potencjalnego dołączenia Ukrainy do Sojuszu i wyraził nadzieję, że w tej sprawie wszystkie stronnictwa polityczne w polskim Senacie będą ze sobą zgodne.