Senat przyjął z poprawkami przepisy powołujące w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Senat przyjął jednogłośnie wraz z poprawkami ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W czwartek Senat jednogłośnie przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Za przyjęciem zmian w ustawie o policji i innych ustawach zagłosowało 98 senatorów.

Wcześniej senatorowie jednogłośnie przyjęli wszystkie zgłoszone do projektu poprawki. Dwie z nich zaproponowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu - mają one charakter precyzujący i porządkujący.

Trzecią poprawkę zaproponowała Kasa Krajowa SKOK. Uchwalone przez Sejm przepisy precyzowały też zmiany dotyczące zasad blokowania środków na kontach bankowych, nie było w nim jednak odniesienia do środków na kontach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Komisje przychyliły się do propozycji, by taki zapis wprowadzić do ustawy senacką poprawką.

Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Ustawa i powołanie CBZC w policji ma stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich - zaznaczył w uzasadnieniu rząd.

Obecnie w policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w policji ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podległe komendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych.

Nowa formacja ma umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjnych i rozpoznawczych. Nowe przepisy mają rozszerzyć możliwości policji do pracy operacyjnej w przypadku podejrzenia 10 przestępstw, m.in. nawiązywania kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, propagowania pedofilii, fałszywych alarmów, hackingu - bezprawnego pozyskiwania informacji, niszczenia danych informatycznych, zakłócania pracy systemów i sieci oraz przy kradzieżach z włamaniem, czy oszustwach komputerowych.

W pracach nad ustawą rząd zapewniał, że żadna z 350 obecnie zajmujących się w policji zwalczaniem cyberprzestępczości osób nie straci pracy po powołaniu nowej formacji. Mogą najwyżej zostać skierowani do innych zadań, ale ich doświadczenia przydadzą się w policji - przekonywał rząd.

Policjanci w CBZC będą dodatkowo wynagradzani - będzie im przysługiwał stały dodatek nie niższy niż 70 proc. i nie wyższy niż 130 proc. miesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach - od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r. Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaplanowano 450 mln zł. Policja ma być wzmocniona dodatkowymi 1,8 tys. etatami dla nowo tworzonej służby w perspektywie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym roku i po 500 rocznie w kolejnych trzech latach.

Rząd zapisał, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r., ale posłowie zmienili ten zapis i vacatio legis będzie wynosić 14 dni.