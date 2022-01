Senat przyjął zmiany w swoim regulaminie

Senat przyjął w środę uchwałę o zmianie swego regulaminu. Nowelizacja umożliwia m.in. senatorom składanie oświadczeń senatorskich, zwierających wnioski lub pytania m.in. do członków rządu, poza posiedzeniami Senatu. Ogranicza też czas na niektóre wystąpienia w Senacie m.in. premiera i członków rządu.

Za przyjęciem nowelizacji regulaminu izby głosowało 54 senatorów, 45 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjęte zmiany wprowadzają ograniczenia czasowe niektórych wystąpień w Senacie. Chodzi m.in. o odpowiedzi udzielane senatorom na ich zapytania przez członków rządu, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W noweli przewidziano ograniczenie na taką odpowiedź do 6 minut (chyba że marszałek wydłuży ten czas).

Kolejne ograniczenie dotyczy wystąpień osób zabierających głos poza kolejnością mówców (są to podobnie, jak w przypadku pierwszej ze zmian: premier i członkowie rządu, prezes TK, RPO, Pierwszy Prezes SN). Tu z kolei wprowadzono ograniczenie do 30 minut, chyba że marszałek dopuści dłuższą wypowiedź. Podobne regulacje przewidziano w przypadku wystąpień upoważnionych przedstawicieli wnioskodawców projektów ustaw i upoważnionych do reprezentowania rządu członków Rady Ministrów.

Nowela umożliwia ponadto senatorom składanie oświadczeń senatorskich - zwierających wnioski lub pytania m.in. do członków rządu - poza posiedzeniami Senatu. Propozycja wprowadza też wymóg, aby uchwały o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawierały uzasadnienie, co - jak wskazano - jest związane z potrzebą dostosowania regulaminu izby do przyjętej przez parlament w listopadzie i obowiązującej już ustawy o radiofonii i telewizji.

Senat, na wniosek Koalicji Obywatelskiej wprowadził też poprawkę do regulaminu, zgodnie z którą marszałek Senatu umożliwia kandydatom na stanowisko m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (albo osobie zajmującej już to stanowisko) przedstawienie swojej kandydatury albo złożenie wyjaśnień, a także udzielenie odpowiedzi na pytania senatorów. Regulamin w dotychczasowym brzmieniu stanowił, że Senat może wezwać kandydatów albo osoby zajmujące te stanowiska "do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów".

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciel wnioskodawców senator Sławomir Rybicki (KO) wskazywał, że proponowane zmiany mają na celu poprawienie organizacji pracy i sprawności prowadzenia posiedzeń Senatu.