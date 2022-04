We wtorek po godz. 11 Senat rozpoczął posiedzenie. Senatorowie zajmą się m.in. tzw. ustawą sankcyjną, ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy oraz nowelą Karty Nauczyciela. Izba rozpatrzy również wniosek PiS o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego.

Marszałek Senatu poinformował na briefingu przed rozpoczęciem obrad, że Senat rozpatrzy we wtorek tzw. ustawę sankcyjną, która zakłada m.in. wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście, w związku ze wspieraniem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ponadto, senatorowie rozpatrzą nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja ma m.in. przyspieszyć rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. Zakłada także tymczasowe dopuszczenie lekarzy z Ukrainy do wykonywania zawodu w Polsce w celu udzielania pomocy medycznej obywatelom Ukrainy. W nowelizacji znalazły się też rozwiązania dla obywateli Białorusi, którzy uciekli z Ukrainy do Polski przed wojną. Przewidują one m.in. wydawanie białoruskim uchodźcom z Ukrainy wiz humanitarnych w Polsce. Ustanowiony ma być też nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy na okres trzech lat po wygaśnięciu takiej wizy.

Marszałek Senatu poinformował, że jeszcze we wtorek wieczorem odbędzie się głosowanie w sprawie obu ustaw.

Grodzki przekazał, że rozpatrzony ma być również projekt tzw. ustawy abolicyjnej dla ochotników-Polaków, którzy walczą po stronie Ukrainy z rosyjskim agresorem. Senacka propozycja - jak dodał - ma na celu uniknięcie ewentualnych kar, które mogłyby ich spotkać po powrocie do kraju, zgodnie z obecnym prawem.

Senatorowie rozpatrzą we wtorek wniosek PiS o odwołanie Grodzkiego z funkcji marszałka izby. Wniosek został złożony w reakcji wystąpienie Grodzkiego skierowane do Rady Najwyższej Ukrainy. Grodzki przepraszał za to, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". "W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi" - powiedział marszałek Senatu.

Odwołanie marszałka Senatu odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, imiennie wskazujący kandydata na nowego marszałka; Senat odwołuje i wybiera marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Kandydatem PiS na nowego marszałka jest wicemarszałek Izby Marek Pęk.

Senatorowie zajmą się także m.in. nowelą Karty Nauczyciela, zgodnie z którą od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone ma zostać o 4,4 proc. Zdaniem wnioskodawców umożliwi to podwyżki dla nauczycieli od 1 maja, gdyż zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń. Według noweli nauczyciele mają otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Grodzki przekazał, że choć posiedzenie Senatu planowane jest na dwa dni, możliwe, że zakończy się jeszcze we wtorek późnym wieczorem.

Na początku posiedzenia, senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego 30 marca Janusza Stefana Bielawskiego, senatora IV i V kadencji.

Marszałek Senatu zwrócił również uwagę, że na pulpitach senatorskich zostały złożone żółte żonkile, jako symbol uczczenia 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej - która przypada 19 kwietnia.