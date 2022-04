W środę przed południem Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. ustawą o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, zapewniającym natychmiastową pomoc poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, i przepisami ws. zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej.

Przed rozpoczęciem obrad Senat uczcił minutą ciszy pamięć górników, którzy zginęli w ostatnich wybuchach w kopalni Pniówek i Zofiówka.

Na briefingu poprzedzającym posiedzenie marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że jeśli w czasie trwania obrad Izby trafi do niej z Sejmu pilna nowelizacja ustawy o pomocy uchodźcom, to Senat się nią zajmie w środę wieczorem lub w czwartek. Nowelizacja ta wydłuża o 60 dni termin wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Drugie czytanie projektu ma odbyć się w środę.

Ponadto przekazał, że porządek obrad zostanie także uzupełniony o senacki projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zakłada on, że przez 270 dni od wystąpienia przez Polskę z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu NATO nie mogą być zbywane udziały, akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w spółkach takich jak m.in. Grupa Lotos, PGNiG, Enea, Energa, czy Tauron, a także należące do nich przedsiębiorstwa lub wyodrębnione części przedsiębiorstw. Zgodnie z projektem ograniczenie to ma się stosować również w przypadku, gdy z wnioskiem o konsultacje w trybie art. 4 wystąpiono przed dniem w życie projektowanej nowelizacji.

Grodzki podkreślał, że patrząc na ostatnie głosowania w Sejmie widać, że obozowi rządzącemu coraz trudniej zbudować większość do głosowań i istnieje możliwość, że projekt, jeśli zostanie zaproponowany przez Senat, zostanie przyjęty przez Sejm. Ocenił, że jest wyjątkowo ważne, by podczas wojny w Ukrainie nie sprzedawać fragmentów koncernu Lotos koncernowi MOL, bo - jak podkreślił - "w dużej mierze jest on kontrolowany przez kapitał rosyjski", a postawa Węgrów wobec Ukrainy - jest wątpliwa moralnie.

"Jest wojna u naszych granic i w tym momencie sprzedaż części naszego srebra rodowego w ręce kapitału rosyjskiego jest najłagodniej mówiąc kompletnie niezrozumiała i zatrąca o poważniejsze oskarżenia. Dlatego senatorowie planują taką inicjatywę powziąć" - mówił marszałek Senatu.

Podczas posiedzenia Marek Pęk (PiS) zgłosił sprzeciw wobec wprowadzenia tego punktu pod obrady; jego wniosek został odrzucony przez Senat.

W sierpniu 2020 r. PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej Grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. W połowie stycznia PKN Orlen, w ramach wyznaczonych wcześniej przez Komisję Europejską środków zaradczych dotyczących planowanego przejęcia Grupy Lotos poinformował, że Saudi Aramco ma kupić 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, węgierski MOL - 417 stacji paliw Lotosu, a Unimot - bazy paliw.

Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej ma zapewniać pomoc poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub tym, u których - w przypadku opóźnienia wysokospecjalistycznej pomocy - może dojść do stanu zagrożenia zdrowia.

Zespół kilkudziesięciu specjalistów, podzielonych na grupy i pełniących dyżury gotowości, by w ciągu kilku godzin stawić się w określonym miejscu, ma prowadzić m.in. akcje ratunkowo-ewakuacyjne polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych, a także zabezpieczać medycznie akcje związane z zapewnieniem pomocy obywatelom polskim i członkom ich rodzin. Zespół ma też m.in. wspierać inne państwa w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium.

Członkowie ZPHM będą musieli mieć wiedzę i doświadczenie w udzielaniu świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego lub udzielania pomocy humanitarnej. Mają być oni wyłaniani w drodze otwartego naboru. Ogłoszenie o nim będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku pozytywnego zakończenia naboru, zawierana będzie umowa cywilnoprawna na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. Członkowi ZPHM przysługiwać będzie wynagrodzenie za udział - i gotowość do udziału - w działaniach zespołu.

W porządku obrad jest także tzw. ustawa zaopatrzeniowa, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej.

Nowe przepisy obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Przepisy pozwolą funkcjonariuszom i żołnierzom - przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., i posiadającym co najmniej 25 lat służby - uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy funkcjonariuszy obliczana jest tylko za okresy służby. Różnica w sytuacji tej grupy funkcjonariuszy wynika z reform dotyczących emerytur mundurowych i wojskowych z tych lat (1998-2003).

Funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mundurowej, a druga - pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie dwóch emerytur: mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Inne zmiany zawarte w ustawie mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w której funkcjonariusze służb podległych MSWiA i Służby Więziennej mogą zostać pozbawieni prawa do świadczenia motywacyjnego w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych m.in. wskutek prywatnego aktu oskarżenia.

Senatorowie zajmą się też przepisami dotyczącymi egzaminów oraz zatrudniania psychologów w szkołach. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Zniesiono też bezterminowo wprowadzenie egzaminu z przedmiotu do wyboru.

W nowelizacji są także przepisy o zatrudnianiu w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Izba Wyższa zajmie się także nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która ma zapobiegać tzw. kradzieży spółek, czyli przejęciu kontroli nad spółką poprzez dokonanie podstępem wpisu w Rejestrze przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Celem ustawy jest bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego, przez umożliwienie zainteresowanym podmiotom, a w szczególności członkom organów podmiotów ujawnionych w Rejestrze, niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów.

Senat zajmie się ponadto nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zakładającą wstrzymanie z urzędu prawomocnego sądowego postanowienia o wydaniu dziecka do państwa stałego pobytu przy wniesieniu skargi kasacyjnej.