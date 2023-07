Senat rozpoczął posiedzenie

Senat w środę po godz. 11 rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Izba zajmie się m.in. prezydencką nowelizacją ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, a także projektami uchwał dotyczących rocznicy ludobójstwa na Wołyniu.

Na początku posiedzenia senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) uzupełnił porządek obrad o drugie czytanie projektów uchwał dotyczących rocznicy ludobójstwa na Wołyniu oraz drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę podjęcia prac nad koncepcją kanału Augustowskiego.

Marszałek przekazał też, że głosowanie w sprawie projektu uchwały w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu - apogeum ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej oraz projektu uchwały w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu oraz pacyfikacji Michniowa odbędzie się w czwartek zaraz po wznowieniu obrad Izby o godz. 10, a pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

W ubiegły czwartek senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji opowiedziały się za odrzuceniem noweli ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że nowela nie koryguje wszystkich jej niekonstytucyjnych przepisów.

Zgodnie z nowelą w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Senat zajmie się też trzema ustawami dotyczącymi służby zdrowia: nowelizacją ustawy o prawach pacjenta, która zakłada wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych; ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która dotyczy poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości oraz ustawą o niektórych zawodach medycznych. Reguluje ona pracę kilkunastu zawodów m.in. higienistki stomatologicznej, podiatry czy optometrysty.

W porządku obrad Senatu jest też nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych uchylającą wygasający charakter tego świadczenia. Dzięki nowelizacji będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. Senatorowie zajmą się też ratyfikacją umowy między rządami Polski i Izraela, która reguluje zasady organizacji wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski.