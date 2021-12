Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się ustawą okołobudżetową na rok 2022

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 i ustawa obniżająca akcyzę na paliwa i prąd - są w porządku obrad Senatu, które rozpoczęły się we wtorek po godz. 11. W pierwszej kolejności Senat zajmie się uchwała ws. 40-lecia masakry w Kopalni "Wujek".

Na początku czterodniowego posiedzenia marszałek Senatu Tomasz Grodzki przyjął od harcerzy "Betlejemskie światło pokoju".

Na briefingu przed posiedzeniem marszałek poinformował, że senatorowie, obok pracy legislacyjnej, zajmą się również działaniami "o charakterze symbolicznym". "Uczcimy m.in. pamięć tych, którzy zginęli w pandemii uroczystością dziś w ogrodach senackich. Zaczniemy od uchwały upamiętniającej masakrę i tragedię górników w kopalni +Wujek+, po której to uchwale nastąpi otwarcie okolicznościowej wystawy" - zapowiedział.

W czwartek ma być ogłoszona długa przerwa w obradach, bo senatorowie udają się do kopalni "Wujek", by uczcić 40-lecie tragedii. Ponadto, mówił Grodzki, w porządku obrad znajdzie się pakiet antyinflacyjny.

Senat rozpatrzy ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, która jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Ustala m.in. odpisy na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019, a więc odmraża podstawy do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z 2021 o jeden rok. Przewiduje też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia.

W porządku obrad jest też ustawa obniżająca akcyzę na paliwa i prąd. Jest ona elementem tarczy antyinflacyjnej rządu, w ramach której przewidziane są również m.in. zmiany stawek VAT na prąd, gaz i ciepło systemowe. Nowela wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców.

Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Jak wynika z uzasadnienia, ze względu na uregulowania unijne konieczna jest podwyżka stawek akcyzy na początku roku, choć i tak będą one niższe niż obowiązujące obecnie. Ponadto ustawa czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Według Oceny Skutków Regulacji łączny koszt dla budżetu proponowanych zmian to ponad 1,5 mld zł. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Senat zajmie się też ustawą, która dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone zostaną m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych, polegające na, obniżeniu do 50 proc. podstawowej stawki akcyzy, dodaniu definicji małego, niezależnego producenta jak również wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

Senatorowie zajmą się też ustawą o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA oraz w Służbie Więziennej w latach 2022-2025. Ustawa zakłada m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

W porządku obrad są też przepisy powołujące w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Ma ono stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich. Obecnie w Policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podległe komendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych.

Senat zajmie się też ustawą, która umożliwia przekazywanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych akcji lub udziałów, z których prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zajmie się też nowelizacją niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W porządku obrad jest też nowela ustawy covidowej, która przewiduje, że Polskim Bonem Turystycznym będzie można płacić za usługi hotelowe dłużej - do 30 września 2022 r., a nie jak jest teraz, do końca marca 2022 r.

Senat zajmie się też ustawą, która zakłada przyznanie osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zł oraz nowelizacją ustawy o Narodowym Banku Polskim, która przewiduje, że minister sprawiedliwości, po konsultacji z prezesem Narodowego Banku Polskiego, będzie określał tryb zatrzymywania fałszywych pieniędzy.

Kolejny punkt obrad to nowelizacja m.in. Prawa zamówień publicznych, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących zakupów dla wojska dokonywanych ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Celem ma być deregulacja i uproszenie procedur.

Nowelizacja usuwa z Prawa zamówień publicznych przepis mówiący, że do udzielenia zamówienia dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, można stosować przepisy Prawa zamówień publicznych w zakresie określonym w ocenie występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa oraz przepis, że tryb postępowania w sprawie oceny czy dany zakup ma znaczenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa określany jest przez rząd w rozporządzeniu.

Nowelizację krytykowali posłowie opozycji wskazując, że przyczyni się ona do uznaniowości w zakupach i utrwali tendencję do zawierania kontraktów bez przetargu.