Senat upamiętnił 40. rocznicę przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

Senat RP przyjął w czwartek uchwałę ws. 40. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. "Senat wyraża wdzięczność i pamięta o zasługach Lecha Wałęsy" - zaznaczono w uchwale.

Za uchwałą głosowało 50 senatorów, 26 było przeciw, zaś 4 wstrzymało się od głosu.

W uchwale przypomniano, że w 2023 r. przypada 80. rocznica urodzin Lecha Wałęsy i 40. rocznica przyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla. "Z tej okazji Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek wybitnemu działaczowi związkowemu, współzałożycielowi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego +Solidarność+, represjonowanemu i oczernianemu przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pierwszemu demokratycznie wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej" - wskazano.

Zaznaczono, że "Norweski Komitet Noblowski ogłosił przyznanie Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla 5 października 1983 r.". "Po wprowadzeniu stanu wojennego, NSZZ +Solidarność+ był już wówczas od roku formalnie zdelegalizowany przez Sejm PRL, a opór społeczny przeciwko władzy komunistycznej, koordynowany przez solidarnościowe podziemie, z wolna słabł. W uzasadnieniu przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie podkreślono, że Jego działania +charakteryzowały się determinacją w dążeniu do rozwiązywania problemów jego kraju przez negocjacje i współpracę, bez uciekania się do przemocy+. Komitet Noblowski uznał Lecha Wałęsę za +wyraziciela tęsknoty za wolnością i pokojem, która - mimo nierównych warunków - istnieje niepokonana we wszystkich narodach świata+ i podkreślił, że +[w] czasach, w których odprężenie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, wysiłek Wałęsy jest zarówno natchnieniem, jak i przykładem+" - czytamy w uchwale.

Senat przypomniał, że "przyznanie Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla, wbrew zakulisowym działaniom władz PRL, spowodowało wystosowanie przez nie - 11 października 1983 r. - oficjalnego protestu do rządu norweskiego". "W obawie przed brakiem możliwości powrotu do kraju, Uhonorowany nie pojechał do Oslo osobiście. Nagrodę w jego imieniu odebrała 10 grudnia 1983 r. żona Danuta z najstarszym synem Bogdanem" - zaznaczono.

Podkreślono, że "Pokojowa Nagroda Nobla przypominała światu postać Lecha Wałęsy i sprawę +Solidarności+, przekreślała podejmowany przez władze PRL wysiłek zacierania w społecznej pamięci Jej doświadczenia". "Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla utrudniło władzy przekonywanie społeczeństwa, że jest to tylko zamknięty rozdział historii, a Lech Wałęsa pozostaje wyłącznie osobą prywatną. Podniosło też na duchu szerokie rzesze działaczy +Solidarności+ i dodało sił ukrywającym się ludziom podziemia. Społeczeństwo odczytało przyznanie Lechowi Wałęsie tej nagrody jako poparcie Wolnego Świata dla zdelegalizowanej +Solidarności+ i wolnościowych dążeń Polaków" - napisano.

"Dla samego Lecha Wałęsy nagroda stanowiła zaś swoisty immunitet - wzmocniła Jego międzynarodową pozycję i utrudniła dalsze szykanowanie. Pokojowa rewolucja - zapoczątkowana w Polsce między innymi przez Lecha Wałęsę - zainspirowała wielu i zainicjowała zmiany polityczne i gospodarcze w całej Europie Środkowo-Wschodniej, zakończone ostatecznie upadkiem komunizmu w roku 1989" - wskazano. "Senat wyraża wdzięczność i pamięta o zasługach Lecha Wałęsy" - dodano.

