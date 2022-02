Senat upamiętnił 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

Senat upamiętnił w środę 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. Senat RP, Przekonany o szczególnym znaczeniu Armii Krajowej dla losów Polski i II wojny światowej, oddaje hołd wszystkim jej żołnierzom – naszym Bohaterom - podkreślono w uchwale.

Za uchwałą opowiedziało się jednogłośnie 94 senatorów.

W uchwale przypomniano, że 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. broni Władysława Sikorskiego powołana została Armia Krajowa - podziemne Wojsko Polskie, stanowiące integralną część Polskich Sił Zbrojnych RP. "Podlegała ona konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie i była podporządkowana, poprzez swojego Komendanta, Naczelnemu Wodzowi" - napisano. Pierwszym Komendantem Armii Krajowej został gen. dyw. Stefan Rowecki ps. Grot, a następnymi - gen. dyw. Tadeusz Komorowski ps. Bór oraz gen. bryg. Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek.

Podkreślono, że "Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem". Wskazano, że w 1944 r. liczyła ok. 350 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. "Walka prowadzona przez Armię Krajową rozwijała się na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. Wyróżniała ją ogromna różnorodność działań, były to m.in.: wywiad, kontrwywiad, dywersja, niepodległościowa propaganda, łączność kurierska i radiowa, szkolenie kadr, legalizacja, pozyskiwanie broni, produkcja środków walki, a także obecność konspiracyjna w obozach jenieckich i w obozach zagłady" - czytamy w uchwale.

Przypomniano również, że "Armia Krajowa od początku była organizacją masową, zwiększającą szeregi przez werbowanie ochotników i kontynuowanie akcji scaleniowej, rozpoczętej przez Związek Walki Zbrojnej". Do Armii Krajowej przystąpiły też m.in.: Tajna Armia Polska, Polska Organizacja Zbrojna "Znak", Gwardia Ludowa PPS-WRN, Tajna Organizacja Wojskowa, Konfederacja Zbrojna, Socjalistyczna Organizacja Bojowa, Polski Związek Wolności oraz częściowo Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie i Narodowe Siły Zbrojne.

"Kulminacją wysiłku zbrojnego Armii Krajowej było Powstanie Warszawskie. Po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane" - przypomniano.

19 stycznia 1945 r. Komendant Główny, gen. bryg. Leopold Okulicki, wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej.

Wobec represji sowieckich i polskich służb bezpieczeństwa nie wszystkie oddziały podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji. Powstały nowe organizacje konspiracyjne, m.in. Ruch Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość".

Żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu. Wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.

Ocenia się, że ogółem w walkach zginęło ok. 100 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Armii Krajowej dla losów Polski i II wojny światowej, oddaje hołd wszystkim jej żołnierzom - naszym Bohaterom" - podkreślono w uchwale.