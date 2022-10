Senat: Ustawa dot. scalania gruntów - bez poprawek

Senat poparł w czwartkowym głosowaniu ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, nie wnosząc do niej poprawek.

Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za.

Chodzi o projekt poselski, który wpłynął do Sejmu 7 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę 7 października br.

Ustawa ma na celu uregulowanie stanu prawnego niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym wszczętym na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów na wniosek właścicieli gospodarstw rolnych lub właścicieli gruntów w danej wsi, w stosunku do których postępowanie scaleniowe nie zostało zakończone, mimo że faktyczny proces scalenia gruntów został przeprowadzony.

Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych, w których została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, lecz z różnych przyczyn została ona następnie po wielu latach od jej wydania wyeliminowana z obrotu prawnego, np. uchylona przez sąd.

Przykładem takiej sytuacji jest postępowanie scaleniowe we wsi Lipnica Wielka. Postępowaniem scaleniowym w tej wsi objęto 49 tys. 280 działek o średniej powierzchni 9 arów. 70 proc. działek nie miało dostępu do drogi publicznej. W wyniku scalenia liczbę działek ograniczono do 20 tys. 431, a średnia powierzchnia działki wzrosła do 21 arów. Łączny obszar scalenia wraz z prywatnymi lasami objął powierzchnię 4536 ha należącą do 2282 właścicieli.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.