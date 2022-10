Senat: Wiceszef MON przedstawił informację nt. stanu obecnego i kierunków rozwoju transportu wojskowego

Zdolność do szybkiego przemieszczania się wojsk jest warunkiem ich efektywnego działania - mówił we wtorek wiceszef MON Michał Wiśniewski na posiedzeniu senackiej Komisji Obrony Narodowej przedstawiając informację ministra obrony narodowej na temat stanu obecnego i kierunków rozwoju transportu wojskowego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Kierunki rozwoju w podsystemie transportu i ruchu wojsk skupiają się na wieloaspektowych działaniach obejmujących kwestie wojskowe i cywilne zapewniające siłom zbrojnym jak najszerszą swobodę przemieszczania" - mówił podsekretarz stanu w MON Michał Wiśniewski przedstawiając na posiedzeniu senackiej Komisji Obrony Narodowej informację ministra obrony narodowej na temat stanu obecnego i kierunków rozwoju transportu wojskowego.

Dodał, że "zdolność do szybkiego przemieszczania się wojsk jest warunkiem ich efektywnego działania, a w aspekcie sojuszniczym stanowi jeden z najistotniejszych czynników wpływających na skuteczność sił szybkiego reagowania, takich jak grupy bojowe Unii Europejskiej czy połączone siły zadaniowe wysokiej gotowości NATO".

Wskazał też na cztery obszary, które z perspektywy narodowej zwiększają swobodę przemieszkania się wojsk własnych i sojuszniczych. Jako pierwszy wskazał na rozwój infrastruktury we wszystkich jej domenach: lądowej, powietrznej i morskiej. "Z perspektywy wojskowej będzie to obejmowało opiniowanie i uzgadnianie inwestycji podwójnego przeznaczenia oraz działań zmierzających do uwzględnienia wymagań wojskowych (...) przy budowie, rozbudowie czy też modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej znaczenia obronnego" - powiedział. Dodał, że do najistotniejszych przykładów należy tu projekt Via Carpatia, czy też terminal w Świnoujściu.

Drugi z punktów, który wskazał, to uproszczenie procedur związanych z przekraczaniem granic państwowych oraz wymianą i przepływem informacji. Wskazał, że chodzi o szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Trzecim punktem jest optymalizacja struktur podsystemu transportu i ruchu wojsk (TiRW), a czwartym - zapewnienie środków transportowych do realizacji zadań. Wiceminister podkreślał, że wszystkie wymienione przez niego aspekty są istotne, jednak dla efektu końcowego niezbędna jest też strategiczna, strukturalna i zsynchronizowana współpraca zarówno wewnątrz kraju, jak i w ramach NATO oraz UE.

Szczegółowe informacje na temat stanu obecnego i kierunków rozwoju transportu wojskowego przedstawił płk Piotr Szefler, szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

Senator Bogdan Zdrojewski (KO) pytał, gdzie są niedostatki logistyczne, luki dotyczące ewentualnych środków transportu lub zadań związanych z transportem. "Na dzień dzisiejszy mamy zapewnione zdolności w każdym rodzaju transportu (...), a bezpośrednio może siły zbrojne nie posiadają własnych zdolności, ale mamy zapewnione - poprzez podpisane umowy ramowe, które umożliwiają nam realizację, po złożeniu określonego zapotrzebowania - w każdym rodzaju środku transportu" - mówił płk Szefler.

Senator Jerzy Czerwiński (PiS) pytał czy są jakieś wąskie gardła w transporcie drogowym, które wymagają przebudowy, np. mosty czy wiadukty które byłyby nieprzejezdne dla wojsk. Płk Szefler poinformował, że jeżeli chodzi o nośność platform, które zostały zakupione, to zrobiono w tym roku warsztaty z udziałem amerykańskich sił sojuszniczych, w trakcie których na nasze platformy żołnierze wjeżdżali czołgiem Abrams. "I te nośności są wystarczające, jeżeli chodzi o czołgi Abrams" - zapewnił.

Senator Jerzy Wcisła (KO) pytał z kolei, jakie znaczenie w sieciach transportowych wojskowych będzie pełnił kanał przez Mierzeję Wiślaną. Przedstawiciel MON poinformował, że odpowiedź na to pytanie zostanie przesłana przez resort pisemnie.

Senator Krzysztof Brejza (KO) pytał o marcową awarię kilkunastu lokalnych centrów sterowania PKP PLK i czy doszło przeglądu tego systemu i sprawdzenia, czy jest on bezpieczny na ewentualne cyberataki hakerów z państw zewnętrznych. Chciał również wiedzieć, czy poza PKP Cargo mają obeznanie, co do stanu technicznego wagonów, a także poza odebranymi w zeszłym roku 8 wagonów pasażerskich przystosowanych do przewozu wojska, zostały złożone dodatkowe zamówienia wagonów w związku z aktualną sytuacją na wschodzie.

Wiceminister wyjaśnił, że jeżeli chodzi o PKP, to zgodnie z ustawą o KSC, jurysdykcja nie leży w domenie MON, tylko ABW. "I ja na takie pytanie nie umiem w tej chwili odpowiedzieć, czy zostało to zbadane po atakach" - powiedział. Zapewnił jednak, że na pewno to sprawdzi. Natomiast płk Szefler poinformował, że posiada informacje na temat stanu wagonów. Dodał też, że zostało kupionych 8 wagonów pasażerskich i na chwilę obecną nie planuje się zakupu kolejnych wagonów do przewozu osób.