Senat wniósł poprawki do nowelizacji poprawiającej bezpieczeństwo w przewozach na aplikację

Senat wniósł szereg poprawek do nowelizacji, która ma m.in. podnieść bezpieczeństwo pasażerów w przewozach na aplikację, np. przez wprowadzenie lepszej weryfikacji kierowców. Regulacja zakłada również usuwanie punktów karnych po roku, a nie po dwóch latach.

Za nowelizacją wraz z poprawkami Senat w czwartek głosował jednogłośnie - 93 głosy za. Wcześniej część poprawek została przyjęta również jednogłośnie, ale kilka 52 głosami większości senackiej.

Jedna z wniesionych przez Senat poprawek dotyczy tego, by zaświadczeń o niekaralności kierowcy z kraju jego pochodzenia nie musieli przedstawiać obywatele krajów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatele Ukrainy.

Inna z wniesionych poprawek umożliwia dokonanie weryfikacji kierowcy nie tylko przez weryfikację zdjęcia przedstawiającego wizerunek twarzy kierowcy, ale także innych danych biometrycznych.

Senat nie poparł m.in. jednej z proponowanych poprawek - by usunąć z nowelizacji możliwość uczestniczenia kierowców w odpłatnych szkoleniach pozwalających na zredukowanie sześciu punktów karnych. Dalej zgodnie z nowelą z tego rozwiązania - maksymalnie raz na pół roku - będą mogli korzystać kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy od co najmniej roku.

Nowela przyjęta przez Sejm w połowie kwietnia dotyczy m.in. podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez tzw. taksówki na aplikację, m.in. poprzez lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości kierującego pojazdem.

Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy, przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu - w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności; weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności.

Nowe przepisy mają zaostrzyć również kary za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie - zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i dla osób wykonujących przewóz.

Inna zmiana wprowadzona przez Sejm dotyczy tego, by przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dokonał weryfikacji "wykonujących przewóz osób zlecony na rzecz tego przedsiębiorcy, z którym rozpoczął współpracę przed dniem wejścia w życie (...) ustawy".

Przepisy zobowiązują też przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób do "weryfikacji - w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie świadczenia usługi przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, jednak nie rzadziej niż raz na 100 przewozów - czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono".

Nowe przepisy przywracają sytuację prawną sprzed 2022 r. Regulacja wprowadza przepis, zgodnie z którym informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji mają być usuwane po roku, a nie dwóch latach. Przywrócony zostanie mechanizm, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy - po okresie, na który zostało zatrzymane - będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku.

Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.