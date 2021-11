Senat wznowił obrady

Senat w piątek o godz.10 wznowił obrady; przeprowadzi głosowania nad rozpatrzonymi wcześniej ustawami, w tym nad nowelizacją ustawy o ochronie granicy, do której senatorowie po czwartkowej debacie zaproponowali poprawki.

Na początku obrad senator Beata Małecka-Libera (KO) zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego porządku obrad. Senator Wojciech Skurkiewicz (PiS) zgłosił wniosek przeciwny. W głosowaniu senatorowie wprowadzili ten punkt do porządku obrad.

Nowela ustawy o ochronie granicy, nad którą będzie w piątek głosować Senat, umożliwia m.in. wprowadzenie na określonym obszarze w strefie nadgranicznej zakazu przebywania. Będzie on wprowadzany na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej, w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność. Będą mogły tam wjechać też osoby załatwiające sprawy urzędowe czy biorące udział w kulcie religijnym. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Głosowana ma być też m.in. nowela Prawa energetycznego mająca zapobiec skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r. Wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można będzie przenieść na kolejne okresy taryfowe.

Pod głosowanie zostanie poddana także ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz nowelizacja ustawy, która uzupełnia przepisy dotyczące rozliczeń świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID19.

Przed głosowaniami Senat rozpatrzy ustawę o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa. Eurokorpus to wielonarodowe dowództwo szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu. Jego zadania to planowanie i prowadzenie operacji na rzecz organizacji międzynarodowych, jak UE, NATO i ONZ Powołany w 1992 r. przez Francję i Niemcy rozpoczął działalność w 1993 r. Wkrótce potem Francja i Niemcy zdecydowały o otwarciu jednostki na inne państwa Unii Zachodnioeuropejskiej. Państwa ramowe Eurokorpusu - decydujące o zadaniach, strukturze i przyszłości tej formacji to oprócz krajów założycielskich Belgia, Hiszpania i Luksemburg. Państwami stowarzyszonymi - o ograniczonych obowiązkach i prawach - są Austria, Grecja, Włochy, Turcja, Rumunia i Polska.