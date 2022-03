W czwartek po godz. 10 Senat wznowił obrady. Ma zająć się m.in. zmianami w przepisach o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Izba zajmie się projektem uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia.

Następnie porządek obrad ma zostać rozszerzony o zmiany w przepisach o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o szczególne regulacje w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a także przepisy dotyczące standardów nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Senatorowie będą też kontynuować rozpoczęte w środę prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada on, by w ramach wsparcia samorządów, na potrzeby uchodźców z Ukrainy przeznaczyć obiekty Skarbu Państwa, którymi zarządzają i gospodarują organy administracji rządowej, a także obiekty należące do spółek z udziałem Skarbu Państwa.