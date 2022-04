Senat wznowił obrady

Senat w czwartek ok. 9 wznowił obrady. Na początku posiedzenia zajął się pilną ustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która w środę została uchwalona przez Sejm.

Jeszcze w środę Senat zrealizował cały zaplanowany porządek obrad m.in. ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, zapewniającym natychmiastową pomoc poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. Omówiono też senacki projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Po rozpoczęciu obrad we czwartek marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że izba zajmie się uchwaloną w środę przez Sejm pilną nowelizacją ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, która wydłuża o 60 dni termin wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Nowela ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada, że świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni dłużej, niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 zł za osobę dziennie.

Nowelizacja wprowadzi też zapisy, które umożliwią monitorowanie wypłaty świadczeń. Zgodnie z nimi minister ds. informatyzacji będzie prowadził bazę danych wniosków o świadczenie, dzięki której gminy będą mogły weryfikować zawarte w nich informacje.