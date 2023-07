Senat wznowił obrady

Senat w czwartek po godz. 10 wznowił obrady; izba zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.

W ubiegły czwartek senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji opowiedziały się za odrzuceniem noweli ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Zgodnie z nowelą w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a celem komisji będzie stwierdzenie, czy dana osoba daje rękojmię należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Odbędą się też głosowania nad wcześniej rozpatrzonymi punktami, m.in. trzema ustawami dotyczącymi służby zdrowia: nowelizacją ustawy o prawach pacjenta, która zakłada wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych; ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz ustawą o niektórych zawodach medycznych. Reguluje ona pracę kilkunastu zawodów m.in. higienistki stomatologicznej, podiatry czy optometrysty.

Senatorowie będą też głosować nad projektami uchwał: ws. 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu oraz w 200. rocznicę podjęcia prac nad koncepcją kanału Augustowskiego.