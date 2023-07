Senat wznowił posiedzenie

Senat w piątek po godz. 9.30 wznowił obrady; senatorowie mają zaplanowane m.in. głosowania nad nowelą ustawy o referendum oraz w sprawie nowelizacji budżetu na 2023 r.

Senat kontynuuje trzydniowe posiedzenie. Zaplanowano głosowania m.in. w sprawie nowelizacji budżetu na 2023 r., która podnosi wydatki budżetu do 693,4 mld zł, obniża dochody do 601,4 mld zł, a deficyt ustala na maksymalnie 92 mld zł, noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zakłada, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł.

Senatorowie będą także głosować nad nowelą ustawy o referendum, która ma umożliwić przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do PE przez m.in. ujednolicenie godzin głosowania oraz specustawą o rewitalizacji rzeki Odry. Nowe przepisy mają usprawnić prowadzenie koniecznych inwestycji dotyczących m.in. działań przeciwpowodziowych, przeciwsuszowych oraz związanych z oczyszczaniem ścieków.