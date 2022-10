Senat za nowelizacją dotyczącą m.in. przedłużenia kadencji Komisji Ewaluacji Nauki

Senat poparł w czwartkowym głosowaniu nowelizację ustaw o szkolnictwie wyższym, m.in. przedłużającą pierwszą kadencję Komisji Ewaluacji Nauki. Nie zaproponował do niej żadnych poprawek. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

Chodzi o nowelizację trzech ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego: ustawy Przepisy wprowadzające prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy prawo szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma na celu przedłużenie pierwszej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki o trzy miesiące. Dotyczy również pieniędzy dla uczelni w formie dotacji celowych, które nie zostały wykorzystane w latach 2021-2022. W myśl ustawy przejdą one na rok 2023. W noweli przewidziano również możliwości przekierowania strumieni finansowania z działalności inwestycyjnej uczelni na działalność bieżącą.

Za przyjęciem noweli bez poprawek było 58 senatorów, 34 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Ponieważ wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek był głosowany jako pierwszy bezprzedmiotowe stały się dwa wnioski mniejszości zgłoszone przez senatora Kazimierza Wiatra (PiS). Jedna z nich miała na celu umożliwienie także przez instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz wykorzystania w 2023 r. środków finansowych z dotacji celowych niewykorzystanych w 2021 r. i 2022 r. Druga z poprawek miała na celu możliwości przekierowania strumieni finansowania z działalności inwestycyjnej na działalność bieżącą również w przypadku oświaty.

Zgodnie z nowelizacją pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) przedłużona zostanie do 31 marca 2023 r. Według obowiązujących przepisów trwa ona do 31 grudnia 2022 r. W noweli określono, że druga kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwać będzie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.

Do zadań KEN należy m.in. przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji; sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy.

Kolejny zapis ustawy porusza kwestię kształcenia na kierunkach medycznych - pozwala na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym na uczelniach, które przystąpiły do konkursu w programie "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".