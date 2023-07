Senat za nowelizacją ustawy o refundacji leków z poprawkami

Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dotyczy m.in. zmiany sposobu tworzenia budżetu na refundację leków.

Podczas piątkowych głosowań przepadł wniosek o odrzucenie ustawy; za przyjęciem ustawy z poprawkami było 47 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 50 osób.

Jedna z przyjętych poprawek wykreśla przepisy zakładające, że działalność Komisji ekonomicznej jest finansowana z budżetu państwa ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia oraz że członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości nieprzekraczającej 3500 zł za udział w każdym posiedzeniu Komisji, jednak nie więcej niż 10 500 zł miesięcznie.

Ustawa zakłada m.in. wydłużenie terminu ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego z dwóch do trzech miesięcy. Kolejna zmiana zakłada, że zgodnie z projektem kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki - do tej pory możliwość taka przysługiwała jedynie kobietom w ciąży.