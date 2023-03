Senat za pozostawieniem zapisów dot. kar w sprawach pedofilskich w noweli Kpk

Większości w Senacie nie uzyskała ostatecznie poprawka zakładająca wykreślenie części zapisów zwiększających kary w sprawach pedofilskich z nowelizacji Kpk dotyczącej m.in. praw dzieci w procesach karnych. W czwartek Senat jednogłośnie przyjął tę nowelę.

Nowelizację Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego poparło wszystkich 97 głosujących senatorów. Ustawa wróci jednak jeszcze do Sejmu, gdyż Senat przyjął trzy drobniejsze poprawki do tych przepisów.

Przyjęte przed trzema tygodniami przez Sejm przepisy przygotował resort sprawiedliwości. Generalnie nowelizacja dostosowuje przepisy Kpk do regulacji unijnych.

Natomiast w odniesieniu do Kodeksu karnego uchwalone przepisy podnoszą z dwóch do trzech lat więzienia górną granicę kary wymierzanej za produkcję treści pornograficznych, które zawierają wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego.

Regulacje karne Sejm uzupełnił w toku prac legislacyjnych nad nowelizacją przyjmując poprawki złożone przez Polskę 2050. Zaostrzyły one kary za przestępstwa propagowania pedofilii oraz publicznego prezentowania treści pornograficznych. W związku z tym na mocy nowelizacji zaostrzono także górną granicę kary za propagowanie lub pochwalanie zachowań pedofilskich - z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności. Takiemu samemu podniesieniu - z dwóch do trzech lat więzienia - uległa też górna granica kary za publiczne prezentowanie treści pornograficznych osobie, która sobie tego nie życzy.

Senackie komisje zaproponowały poprawkę wykreślającą te przepisy karne dodane w Sejmie. Za ich wykreśleniem opowiadało się senackie Biuro Legislacyjne, zdaniem którego przyjęte przez Sejm zmiany w regulacjach karnych rozszerzyły zakres przedmiotowy ustawy o nowelizację przepisów Kodeksu karnego nieobjętych pierwotnym projektem nowelizacji i w związku z tym "budzą wątpliwości natury konstytucyjnej".

Taka propozycja poprawki wzbudziła dyskusję podczas senackiej debaty w środę. Jerzy Czerwiński (PiS) pytał, czy "dla dobra sensu całej nowelizacji należałoby te przepisy pozostawić, a nie w pewnym sensie wyłamywać zęby ustawie".

"Mogę powiedzieć, że ja tej poprawki nie poparłem i popierać jej nie będę" - zapewnił przewodniczący komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych).

O odrzucenie tej poprawki wniesionej przez senackie komisje zwracał się do senatorów także wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Dodane w Sejmie przepisy mieszczą się w zakresie przedłożonej nowelizacji tym bardziej, że zwiększyły wymiar kary, a nie na przykład znamiona czynu" - argumentował.

Podczas czwartkowego głosowania poprawkę wykreślającą część zapisów karnych poparło 30 senatorów, 45 było przeciw, zaś 21 wstrzymało się od głosu.

Przede wszystkim nowelizacja dostosowuje do unijnych dyrektyw gwarancje procesowe przysługujące podejrzanym lub oskarżonym poniżej 18. roku życia. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z przepisami tych dyrektyw.

Nowelizacja zastępuje w Kpk pojęcie "nieletni" sformułowaniem "podejrzany lub oskarżony, który nie ukończył 18 lat". Nowelizacja wprowadza też m.in. obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w stosunku do każdego oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat.

Nowe rozwiązania zapewniają też małoletnim możliwość uczestniczenia w rozprawie w towarzystwie rodziców, osoby trzeciej wskazanej przez oskarżonego lub osoby ustanowionej przez sąd, która spełnia wymóg odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi.

"Przesądzamy, że dziecko będzie mogło być reprezentowane przez mamę, tatę, przedstawiciela ustawowego. Na rozprawie czy posiedzeniu rodzice będą mogli wspierać swoje dziecko, które jest podejrzanym lub oskarżonym w wykonywaniu jego praw" - wskazywał w lutym wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Przewidziano też, że "jeżeli udział tych osób nie będzie możliwy, zastąpi je asystent rodziny towarzyszący podejrzanemu lub oskarżonemu, który nie ukończył 18 lat, w czynnościach procesowych z jego udziałem". W związku z tym znowelizowano też Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Chodzi o doprecyzowanie zadań asystenta rodziny w ten sposób, aby mógł on towarzyszyć oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat w posiedzeniu albo rozprawie z ich udziałem.

Tej ostatniej kwestii jedna z trzech przyjętych w czwartek senackich poprawek - chodzi w niej o to, aby jeśli oskarżony ma już przydzielonego wcześniej asystenta rodziny, to wówczas ten asystent był wyznaczany do towarzyszenia w postępowaniu. Dwie pozostałe przyjęte przez Senat poprawki odnoszą się do kwestii redakcyjnych.