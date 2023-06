Senat za projektem ograniczającym możliwość wnoszenia kasacji przez Prokuratora Generalnego

Ograniczenie możliwości wnoszenia do Sądu Najwyższego przez Prokuratora Generalnego kasacji dotyczących zbyt małej kary wymierzonej sprawcy przewiduje projekt zmian w procedurze karnej, który przyjął w czwartek późnym wieczorem Senat.

Za projektem nowelizacji przepisu Kodeksu postępowania karnego dotyczącego tej kwestii głosowało 51 senatorów, przeciw było 44, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Projekt trafi tym samym do Sejmu.

Obecnie przepisy Kpk stanowią, że kasacja "nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary". Ograniczenia tego jednak - jak stanowi kolejny przepis - "nie stosuje się do kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego w sprawach o zbrodnie".

Zgodnie z propozycją senacką to uprawnienie PG miałoby zostać ograniczone tylko do konkretnych, ściśle określonych przypadków, w których mogłaby zostać złożona kasacja odnosząca się wyłącznie do wymiaru kary. Po pierwsze mogłoby to nastąpić, gdy wyrok stał się prawomocny już po I instancji, bez prowadzenia postępowania odwoławczego i po drugie, gdy zarzut rażącej niewspółmierności kary nie został podniesiony w apelacji żadnej ze stron lub w ogóle nie był rozpoznawany przez sąd odwoławczy.

"Potrzeba przyjęcia przedłożonej w projekcie zmiany ustawy jest uzasadniona koniecznością ograniczenia uprawnień PG do wnoszenia kasacji opartej wyłącznie na zarzucie niewspółmierności kary ze względu na to, że kontrola kasacyjna SN w niektórych wypadkach powiela jedynie wcześniejszą kontrolę odwoławczą dokonaną w oparciu o kryterium +kwalifikowanej rażącej niesprawiedliwości kary+, przy czym - co istotne - SN pozbawiony jest możliwości czynienia własnych ustaleń faktycznych w rozpatrywanej sprawie, którymi to możliwościami dysponują sądy odwoławcze" - wskazano w uzasadnieniu tego projektu przygotowanego przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji.

Podczas senackiej debaty o nieprzyjmowanie tego projektu prosił senatorów wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wskazując, że "ogranicza on prawo do sądu". "Jeżeli w naszym systemie mamy kasację, to każdy - i pokrzywdzony i oskarżony - ma prawo do rzetelnej kasacji" - podkreślał.

Wymieniał przykłady spraw dotyczących drastycznych zbrodni, w których kasacje PG zostały w ostatnich latach uwzględnione przez SN, zaś wedle proponowanych przepisów te kasacje nie mogłyby zostać wniesione. "Nie ograniczajmy ludziom możliwości poskarżenia się do tej ostatniej deski ratunku, jaką jest Prokurator Generalny, a w efekcie Sąd Najwyższy, po to, żeby niesprawiedliwe wyroki uchylać" - apelował Warchoł. Przypomniał, że przepis "nie odnosi się do błahych występków, tylko do zbrodni".

Pozytywnie projekt zaopiniował natomiast w opinii dla Senatu Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który ocenił, że brak jest podstaw do podnoszenia w kasacji "wyłącznie zarzutu rażącej niewspółmierności kary, gdy zarzut ten był przedmiotem rozpoznania w postępowaniu odwoławczym".